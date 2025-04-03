نتنياهو يعلن محور أن موراغ بات تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن محور موراغ بات تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، معتبراً إياه بأنه سيكون بمثابة "محور فيلادلفيا الثاني"، المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي .

نتنياهو : لم نتراجع والمختطفون أولويتنا القصوى

و أضاف نتنياهو إن "الليلة نُغير مسارنا في قطاع غزة، الجيش يسيطر على الأراضي، يضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية.

وتابع نتنياهو إن هذا المحور الذي يقع بين خان يونس ورفح سيكون "المحور الإضافي لفيلادلفيا، لأننا الآن نقطع القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يسلمونا رهائننا".



وشدد نتنياهو على أن "تحقيق أهداف الحرب ما زال أولوية قصوى"، قائلاً: "نعمل بلا كلل، بخط واضح ومهمة واضحة. لن نتراجع عن موقفنا، والمختطفون هم أولويتنا القصوى".

أهالي الرهائن يتهمون الحكومة بالتضحية بأبنائهم

من جهته فقد أصدر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل، الأربعاء، بيان أعرب فيه عن غضبه جراء الإعلان عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

و أتهم المنتدى في بيان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية؟".

وأضاف المنتدى: "بدلا من تأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق وإنهاء الحرب، ترسل الحكومة الإسرئيلية المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في نفس المناطق التي وقعت بها معارك متكررة".

وهناك 59 رهينة إسرائيلي داخل قطاع غزة، يعتقد أن 24 من بينهم على قيد الحياة.

وتابع البيان : "الأسر شعرت بالرعب عندما استيقظت هذا الصباح على إعلان وزير الدفاع عن توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي".



هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن صباح الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.

وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية" وفق تعبيره.



وأضاف : "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

كما أعلن كاتس عن "إجلاء واسع النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال.

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