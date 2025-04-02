الجيش الإسرائيلي يجرى عملية تغييرات موسعة في صفوف القيادات

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، عن سلسلة من التغييرات في المراكز القيادية بالجيش الإسرائيلي، في واحدة من أوسع حركات التغيير داخل المؤسسة العسكرية منذ سنوات، و ذلك بموافقة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

التغييرات طالت ثمانية من القادة الذين تعرضوا لهجوم حاد بعد طوفان الأقصى

وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، أن التغييرات التي طالت 8 مناصب قيادية بارزة، تهدف إلى "استعادة الثقة التي اهتزت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أنه قد تم إختيار أسماء جديدة لشغل مناصب رئيسية في الجيش الإسرائيلي، خلفاً لمن وجهت لهم انتقادات واسعة عقب هجوم طوفان الأقصى .

ومن بين الأسماء التي شملتها التعيينات، المقدم "ر. تومانوفا"، و التي عُينت قائدة لجناح الدفاع الجوي في سلاح الجو والفضاء، ومن المقرر ترقيتها إلى رتبة عقيد، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز السيدات في قيادة الأذرع العملياتية للجيش الإسرائيلي.



بعض القادة الذين تم إقصاؤهم علموا بإقالتهم بالصدفة

وأشارت "القناة 14" في تقريرها إلى أن بعض القادة المستبعدين علموا بإقصائهم بالصدفة، خلال مشاركتهم في جولات ميدانية أو أثناء ممارسة مهامهم الاعتيادية، وهو ما اعتبر مؤشرا على الصرامة والطابع المفاجئ الذي طغى على قرارات زامير.

وأضاف التقرير أن زامير بدأ فعليا إجراء التغييرات منذ تسلمه منصبه، مدفوعا بتوجهات سياسية تهدف إلى إعادة هيكلة القيادة العسكرية بعد الانتقادات الحادة التي طالت الجيش عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.



و بحسب القناة 14 فمن اللافت أن زامير، "دخل الجيش من دون هيئة أركان تقريبا"، إذ إن معظم أعضائها السابقين تقاعدوا أو أُبعدوا، وبعضهم كان ينافسه على رئاسة الأركان، ما مهد الطريق لإعادة بناء فريقه القيادي من الصفر.



كما شملت التغييرات المتحدث بإسم الجيش، دانييل هاغاري، في مؤشر على أن إعادة التشكيل لم تقتصر على الجوانب العملياتية، بل شملت أيضا المناصب الإعلامية والاستراتيجية.

من المتوقع أن يستكمل رئيس الأركان الإسرائيلي سلسلة التعيينات خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق الكامل مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

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