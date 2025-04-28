رونين بار لنتنياهو : مزاعمك كاذبة وسأرد عليك بالوثائق

في أحدث تعليق لرئيس الشاباك السابق رونين بار على إتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، له قائلا إن روايته مدعومة بوثائق رسمية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو : بار أكبر فشل إستخباراتي

وشدد بار على أن إفادة نتنياهو الأخيرة له تضمنت تفاصيل غير دقيقة، ونقلاً مجتزأً ومغرضًا للتصريحات، وعرضًا لنصف الحقيقة.

من جهته فقد وصف نتنياهو بار بأكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل وكذب نتنياهو ادعاءات بار ومن بينها أن رئيس الحكومة طالبه بالولاء والطاعة الشخصية وبالعمل لمكافحة المظاهرات المناهضة للحكومة.

و أشار نتنياهو في إفادة خطية أمام المحكمة العليا، ردا على إفادة قدمها بار، الأسبوع الماضي بشأن قرار الحكومة بإقالته، إلى أن : "ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد، هو ادعاء كاذب".

وأضاف: "تعاملُ بار، مع الأحداث يُعد أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، حسب هيئة البث الرسمية.



ومن المقرر أن تتخذ المحكمة العليا قرارا بشأن إقالة بار وسط ترجيحات بمطالبة طرفي القضية بالتوصل إلى حل وسط يتيح استقالة سلسلة لبار أو إحالة الموضوع إلى ما تعرف بلجنة جرونيس الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.



نتنياهو وحزبه يوجهون الإتهامات لرونين بار والمدعي العام

من جهته فقد وصف المتحدث بإسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو المظاهرة التي وقعت مساء السبت حيث إحتشد آلالاف الإسرائيلين في تل أبيب ورفعوا روؤساً مقطوعة تحمل صورة نتنياهو بأنها "جنون"، مؤكدا أنها "تمثل تحريضاً على قتل رئيس الوزراء وقطع رأسه".

وأضاف مرفقاً صورة لتلك الرؤوس : "أين تطبيق القانون من قبل المدعي العام وبار؟".

وتعد إحدى شكاوى نتنياهو الدائمة تحريضا ضده هو وعائلته، مشيرين بأصابع الاتهام إلى النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون والمدعي العام، لما يصفونه بتصريحات عنيفة من محت"جين من دون رادع".

فيما كتب منتدى "تيكفا" المحافظ في منشور أعاد نتنياهو نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "يجب قول هذا بصوت واضح الرؤوس المقطوعة، وكذلك احتجاجات السبت، لا علاقة لها بالرهائن على العكس، هؤلاء أناس قرروا التضحية بالرهائن في محاولة لإطاحة الحكومة".

و أضاف المنتدى: "في دولة متحضرة، يجب أن يكون هناك عشرات المعتقلين بتهمة التحريض على القتل. من غير الواضح أين يقف جهاز الأمن الداخلي الشاباك عندما يتعلق الأمر بهذه المحاكاة الواضحة والخطيرة للقتل".

وتابع المنتدى أنه "يأمل ألا تؤثر التوترات بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار، على مواقف الجهاز بشأن كل ما يتعلق بأمن رئيس الوزراء".

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