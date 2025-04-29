هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسعة عملياته البرية في غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قد بدء إستعداداته لتوسيع نطاق عملياته البرية في قطاع غزة، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية التحضيرات لتوفير كل العوامل اللوجستية اللازمة لمواصلة الحرب، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ بإقامة مجمع إنساني جديد في جنوب قطاع غزة

و أفادت الهيئة بأن الجيش قد بدأ بإقامة مجمع إنساني جديد في جنوب القطاع، يقع بين طريقي موراج ورفح، من المقرر أن يستقبل الفلسطينيين بعد "الفرز الأمني".



و أشارت إلى أن هناك شركات مدنية، يرجح أن تكون أمريكية ، ستتولى مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذا المجمع.



وبحسب مصدر مسؤول ، فقد صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خطة التوسعة العسكرية يوم الجمعة، ما يشير إلى تحرك ميداني واسع النطاق قد يكون وشيكا.



و أوضحت هئية البث أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع قد بدء الجيش يستعد لمرحلة جديدة من العمليات البرية تشمل تعبئة واسعة لألوية الاحتياط.



وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع تزايد مطالبات بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بتكثيف الضغط العسكري .

إسرائيل تنهى الحرب على غزة في هذا الموعد

هذا وقد نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية ، الإثنين، عن مسؤول أمني كبير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإنهاء الحرب في غزة بحلول أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا الموعد يمثل "الحد الأقصى" لنهاية العمليات العسكرية.

وأوضح المسؤول أن انتهاء العملية العسكرية قد يتم قبل هذا الموعد، في حال كانت الظروف الميدانية مواتية بعد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب .

لافتاً إلى أن المنطق الذي يحكم هذا التوقيت هو عدم السماح بإستمرار الحرب لفترة تتجاوز العامين.



فيما شدد مصدر سياسي إسرائيلي على رفض تل أبيب لأي مقترحات تتضمن بقاء حركة حماس كقوة مسلحة في قطاع غزة.



وقال المصدر في تصريحات صحفية إن "إسرائيل لم تلجأ إلى وقف إطلاق نار شامل حتى الآن، بل فضلت خطوات تدريجية، بهدف إتاحة المجال أمام المفاوضات لتحرير الرهائن".



و أضاف المصدر : "نحن نسعى لإستنفاد جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى صفقة، وهذا ما يؤثر على نمط العمليات لكن صبرنا ليس بلا حدود".

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