الجيش الإسرائيلي يكشف عن أولى عملياته في محور موراغ

كشف الجيش الإسرائيلي، السبت، عن أولى العمليات التي قامت بها قواته في "محور موراغ"، و الذي يفصل بين رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الجيش الإسرائيلي : الفرقة 36 عادت للعمل في غزة



و أوضح الجيش في بيان له إن قوات "الفرقة 36" عادت للعمل في قطاع غزة وبدأت أنشطتها في "محور موراغ".

وأفاد بأن قوات الدفاع تعمل فيه لأول مرة وذلك بالتزامن مع نشاطات في جبهات أخرى داخل قطاع غزة وخارجه.

وأشار الجيش إلى أنه وفي إطار الأنشطة العسكرية، تعمل قوات الفرقة في منطقة رفح للعثور وتدمير البنى التحتية التابعة لحماس المتبقية في المنطقة.

وذكر في البيان أنه وحتى الآن عثرت القوات على وسائل قتالية وقضت على عشرات المسلحين.

وشدد الجيش على أنه سيواصل العمل ضد المنظمات المسلحة في قطاع غزة من أجل حماية الإسرائيليين.



نتنياهو أعلن الأربعاء السيطرة على محور موراغ

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن ، الأربعاء، أن محور موراغ بات تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، معتبراً إياه بأنه سيكون بمثابة "محور فيلادلفيا الثاني".



و أضاف نتنياهو "نُغير مسارنا في قطاع غزة، الجيش يسيطر على الأراضي، يضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية.

وتابع نتنياهو إن هذا المحور الذي يقع بين خان يونس ورفح سيكون "المحور الإضافي لفيلادلفيا. لأننا الآن نقطع القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يسلمونا رهائننا".



وشدد نتنياهو على أن "تحقيق أهداف الحرب ما زال أولوية قصوى"، قائلاً: "نعمل بلا كلل، بخط واضح ومهمة واضحة. لن نتراجع عن موقفنا، والمختطفون هم أولويتنا القصوى".

محور وهمي

يعتبر محور "موراغ" أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل، وتحديدًا عند معبر "صوفا".

يبلغ طول المحور 12 كيلومترًا، وهو يفصل محافظة رفح عن باقي محافظات القطاع.



وقد تم إنشاء هذا المحور الوهمي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذًا لخطة الانسحاب الأحادي الجانب خلال حقبة أرئيل شارون.



وتعتبر "موراغ" إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات "غوش قطيف"، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو 1972.

كانت الغاية من إنشائها بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد 10 سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية.

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