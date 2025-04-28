مصادر إسرائيلية: هناك نية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة

نقلت سكاي نيوز عربية عن مصدر إسرائيلي مطلع، الأحد، بأن إسرائيل تقترب من توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



مصادر إسرائيلية : زيارة رئيس الموساد لقطر كشفت عن وجود فجوة بين حماس و إسرائيل

و أوضح المصدر إن "إسرائيل باتت أقرب إلى توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، أكثر من إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس".

و أضاف المصدر أن "زيارة مدير جهاز الموساد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن الفجوة لا تزال واسعة ومن الصعب تقليلها طالما استمر الطرفان في التمسك بمواقفهما الحالية".

صحيفة عبرية : إسرائيل تعتزم تصعيد القتال تدريجياً

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد نقلت عن مصادر رفيعة المستوى أنه "من المقرر تصعيد القتال تدريجياً، بما في ذلك إستدعاء جنود الإحتياط".

ولفتت المصادر إلى أنه "إذا لم يحرز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين، سيوسع الجيش الإسرائيلي نطاق القتال بشكل كبير، وأسرع من المتوقع".

هذا ، وقد أفاد مصدر إسرائيلي أن رئيس الموساد سافر إلى قطر، الخميس، في خطوة قد تمثل عودته إلى ملف التفاوض بشأن الرهائن بعد أن تم تنحيته عن هذا الدور قبل شهرين.

وبحسب موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، من المقرر أن يلتقي بارنيا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة الجهود المستمرة للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة.

رئيس وزراء قطر : مستمرون في التنسيق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات



من جهته فقد وجه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انتقادات لإسرائيل، قائلا إنها "تريد إطلاق كل الأسرى بدون أي أفق لإنهاء الحرب على غزة".

وأضاف: "نواصل التنسيق مع مصر والشركاء للتقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة"، مؤكدا أن قطر ستواصل جهودها مع شركائها لإنهاء هذه الحرب.

وأشار إلى بذل الجهود من أجل إعادة الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن حركة حماس أكدت مرارا وعلناً استعدادها لإعادة كل الرهائن.

وختم قائلا: "لاحظنا الخميس الماضي بعض التقدم في مواقف الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار".

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