الأونروا: الحصار الذي تفرضه إسرائـيل علي غـ ـزة هو الأشد منذ بدء العـدوان

الأوضاع في قطاع غـ ـزة.. سلطت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الضوء علي الأوضاع المأساوية في قطاع غـ ـزة بسبب العدوان الإسرائـ ـيلي علي القطاع، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة منذ نحو 7 أسابيع، هو الأشد منذ بدء العـ ـدوان في السابع من أكتوبر 2023.

الأونروا: نزوح 420 ألف مواطن من قطاع غـ ـزة منذ تجدد العـ ـدوان

وقالت وكالة الأونروا إنّ 420 ألف مواطن نزحوا مجددا من قطاع غـ ـزة منذ 18 مارس الماضي جراء تجدد العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي.

قطاع غـ ـزة

وأكدت وكالة الأونروا أنّ عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة والحصار المستمر الذي تفرضه إسرائـ ـيل منذ نحو 7 أسابيع، أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر 2023.

الأونروا: الحصار الذي تفرضه إسرائـ ـيل علي غـ ـزة أدي إلى نفاذ الإمدادات الإنسانية

وذكرت وكالة الأونروا أنه نتيجة للحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية في قطاع غـ ـزة، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد بسرعة.

ولفتت وكالة الأونروا إلى أن العديد من المدنيين فقدوا أرواحهم بسبب قصـ ـف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة منذ خرق اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في 18 مارس الماضي.

الأمم المتحدة: قطاع غـ ـزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة، إن قطاع غـ ـزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية.

طواقم الدفاع المدني الفلسطيني تنتشل جثامين شهداء القصـ ـف الإسرائـ ـيلي

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غـ ـزة، صباح اليوم السبت، بأنّ طواقمه انتشلت جثامين شهيدين، إضافة إلى عدد من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك جراء قصـ ـفٍ إسرائـ ـيلي استهدف منزلًا في مخيم خانيونس جنوب قطاع غـ ـزة.

إسرائـ ـيل تستأنف حـ ـرب الإبادة في قطاع غـ ـزة

واستأنف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي حـ ـرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غـ ـزة، فجر الثلاثاء 18 مارس الماضي، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ووسّع الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه عبر اجتياحه البري لمنطقة "مفترق الشهداء" وصولاً إلى شارع صلاح الدين الذي يربط بين شمال قطاع غـ ـزة وجنوبه، إضافة لمنطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع، وشمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

قطاع غـ ـزة

ويرتكب الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إبـ ـادة جماعية في قطاع غـ ـزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اقرأ أيضًا

آخر تطورات الأوضاع في غـ ـزة بعد سيطرة إسرائـيل على 30% من القطاع

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعلن اكتمال تطويق رفح وفصلها عن خان يونس