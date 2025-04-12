جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعلن اكتمال تطويق رفح وفصلها عن خان يونس

أعلن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اليوم السبت، أن قواته أكملت تطويق رفح بجنوب قطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن قوات من اللواء 188، ولواء جولاني، انتهت من إقامة محور موراج الذي يقسم جنوب قطاع غـ ـزة بين رفح وخان يونس".

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يواصل بسط السيطرة على محور موراج

وأضاف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، في بيان، أن قوات الجيش ستواصل بسط السيطرة على محور موراج وتنفيذ عمليات بالمنطقة.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائـ ـيل" أن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يفرض الآن حصارًا كاملًا على رفح، حيث تسيطر الفرقة 36 على ممر موراج، بينما تعمل فرقة غـ ـزة في ممر فيلادلفيا.

وكان اللواء المدرع 188 التابع للفرقة 36 الإسرائـ ـيلية، قد توغل في ممر موراج من الشمال الغربي، بينما دخل لواء المشاة جولاني من الجنوب الشرقي.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يشق طريقا على طول ممر موراج

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن قوات الهندسة التابعة لـ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، تشق طريقا حالياً على طول ممر موراج، على غرار الممرات الأخرى في غـ ـزة التي سيطر عليها جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي خلال الحـ ـرب على غـ ـزة.

ويقع محور "موراج" على أراضي جنوب قطاع غـ ـزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربًا حتى معبر العودة "صوفا"، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترًا.

ودشن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي محور "موراج" في مارس 1972، وذلك بعد احتـ ـلاله قطاع غـ ـزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات جوش قطيف.

قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وذلك وسط تعزيزات عسـ ـكرية غير مسبوقة.

ومن جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بانسحاب قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي من قرية ياصيد شمال نابلس بـ الضفة الغربية بعد اعتـ ـقال فلسطيني وزوجته من منزل محاصر، موازاة مع اقتحام الاحتـ ـلال عددًا من البلدات.

ودفعت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بتعزيزات عسـ ـكرية برفقة جرافة صوب القرية، وسُمعت أصوات انفـ ـجارات في القرية بالتزامن مع حصار المنزل، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تقتحم مخيم الأمعري

من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اقتـ ـحمت مخيم الأمعري شمال مدينة البيرة، كما اقتـ ـحمت قوات خاصة إسرائـ ـيلية منطقة شارع المطار في حي كفر عقب شمالي القدس.

وقبل ذلك، اقتحم قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مدينتي بيت لحم ونابلس وبلدة إذنا غربي الخليل في الضفة الغربية.

واستهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي منازل تعود لأسرى من المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت ضمن صفقة التبادل، حيث اعتدى جنود الاحتـ ـلال على الفلسطينيين وحـ ـطموا محتويات المنازل ومعدات استقبال الأسرى داخل منازل ذويهم.

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