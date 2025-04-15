جولة تفقدية لنتنياهو ورئيس أركان الجيش داخل قطاع غزة وسط تصاعد الاحتجاجات

زامير: هدفنا حماية إسرائيل واستعادة الأسرى وهزيمة حماس.. في تطور لافت على الساحة الإسرائيلية-الفلسطينية، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، جولة ميدانية داخل حي الشجاعية شرق غزة، وذلك في إطار تقييم العمليات العسكرية الجارية ضد قطاع غزة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وأكد زامير خلال الجولة أن أهداف الجيش الإسرائيلي في غزة واضحة وتشمل حماية أمن إسرائيل، استعادة الأسرى الإسرائيليين، وهزيمة حركة حماس، مشددًا على أهمية التكاتف الداخلي داخل المؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة.

زيارة غير معلنة لنتنياهو في شمال غزة

وفي خطوة مفاجئة، قام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيارة ميدانية إلى شمال قطاع غزة، وذلك دون إعلان مسبق عن الزيارة، حيث تم الكشف عنها لاحقًا بعد رفع الرقابة العسكرية، وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس يتزامن مع تزايد الضغوط الشعبية والعسكرية داخل إسرائيل.

تصاعد احتجاجات قوات الاحتياط

تشهد إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات بين صفوف قوات الاحتياط، والتي تطالب بإنهاء العمليات العسكرية مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتعتبر هذه الاحتجاجات مؤشرًا على تصدع داخلي غير مسبوق في ظل استمرار الحرب.

ورغم تلك الدعوات، شدد زامير خلال لقائه مع جنود لواء 16 من قوات الاحتياط المشاركين في العمليات داخل غزة، على أن الجيش يضم أطيافًا وآراء متنوعة، لكنه يعمل بوحدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات لتسييس الجيش أو نقل الخلافات الداخلية إلى الساحة العسكرية.

تأكيد الالتزام بالمعايير المهنية

وفي نهاية جولته، أجرى زامير تقييمًا ميدانيًا للخطط العملياتية الحالية والمستقبلية برفقة عدد من كبار القادة العسكريين، من بينهم قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور وقائد الفرقة 252 العقيد يهودا فاخ.

وشدد زامير على أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع الوضع في غزة وفق معايير مهنية دقيقة، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، مشيرًا إلى أن أي تعبير عن الرأي من جنود الاحتياط يجب أن يتم فقط خارج الخدمة العسكرية، وبما لا يؤثر على وحدة الجيش.

تصعيد عسكري في ظل انقسامات داخلية

تعكس هذه الجولات الميدانية والتصريحات المتكررة من قادة الاحتلال وجود تصعيد عسكري متواصل في قطاع غزة، يقابله انقسام داخلي متزايد داخل الجيش الإسرائيلي والمجتمع، ما يُنذر بتطورات محتملة قد تغير مسار الصراع في المرحلة القادمة.

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