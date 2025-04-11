نتنياهو يرحب بسفير الولايات المتحدة الجديد الذي وصفه ترامب بالمحب لإسرائيل

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأكيد تعيين مايك هكابي، حاكم ولاية أركنساس السابق، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل بحسب صحف عبرية، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نتنياهو : أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز الرابطة الراسخة بين بلدينا

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، قائلاً: "أهنئ صديقي العزيز مايك هكابي على تأكيد تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. إنه يوم عظيم للتحالف الإسرائيلي الأمريكي".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل معك لتعزيز الرابطة الراسخة بين بلدينا".

وشكر هكابي نتنياهو ردًا على ذلك، وقال: "أتطلع إلى العمل معك ونحن نصلي من أجل "سلام القدس!"".

ومان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صّوت بأغلبية 53 صوتًا مقابل 46 صوتًا يوم الأربعاء على تأكيد تعيين هكابي.

وكان السيناتور جون فيترمان من بنسلفانيا الديمقراطي الوحيد الذي أيد تأكيده.

ترامب رشحه لأنه محب لإسرائيل

و من اللافت أن مايك هاكابي إستطاع إنتزاع التأييد اللازم لتوليه منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل على الرغم من الإنتقادات الحادة من نواب ديمقراطيين وبعض الجماعات الدينية، الذين وصفوا تصريحاته السابقة بشأن الهوية الفلسطينية بأنها "شديدة التحريض".



من جهته فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب ترشيحه لهذا المنصب بعد الانتخابات مباشرة في نوفمبر، قائلاً: "إنه يحب إسرائيل وشعبها، وهم أيضًا يحبونه. مايك سيعمل بلا كلل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط."

وخلال جلسة الاستماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، طرحت عليه السيناتور الديمقراطية جين شاهين تساؤلاً بشأن تصريحاته "شديدة التحريض"، لكنه هرب من الإجابة أو توضيحها، قائلاً إنه سيمثل سياسات الإدارة وليس آراءه الشخصية.

وعندما سئل عن تصريح ترامب في فبراير، بأن الولايات المتحدة قد تتولى إدارة قطاع غزة وأن الفلسطينيين سينتقلون لدول مجاورة، نفى هاكابي أن يكون الرئيس يقصد "التهجير القسري"، وقال: "لا ينبغي إجبارهم"، موضحًا أن الرئيس كان يتحدث عن "توفير ملاذ آمن".

مواقف هاكابي المتعاطفة مع إسرائيل

قال هاكابي في جلسة ترشيحه إنه زار إسرائيل لأول مرة في عام 1973، ووصف التجربة بأنها "مؤثرة"، واعتبر إسرائيل "أرضًا مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين".

وأضاف أن دعمه لإسرائيل نابع من إيمانه بأن الله

و قطع عهدًا مع اليهود في العهد القديم يمنحهم حقًا أبديًا في الأرض. بدأ في عام 1981 بتنظيم رحلات إلى إسرائيل، وقال إنه قاد حوالي 10,000 شخص هناك، وزار البلاد نحو 100 مرة.

و يدعم هاكابي بقوة حركة الاستيطان الإسرائيلية.

ففي زيارة له عام 2018، شارك في مراسم تدشين مستوطنة، وأعلن حينها أنه "قد يرغب في شراء منزل عطلات هناك.

وخلال حملته الرئاسية في ولاية ماساتشوستس، قال هاكابي: "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني"، واعتبر أن الهوية الفلسطينية "أداة سياسية لانتزاع الأرض من إسرائيل".

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