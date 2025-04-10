صحيفة عبرية تكشف عن السر وراء إلغاء المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو

كشفت صحيفة معاريف العبرية، الستار عن السبب وراء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض الذي يرجع إلى رغبته في صياغة رواية تخصه لطبيعة اللقاء المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

معاريف : نتنياهو أراد أن يشعر الجميع أن هناك توافق على الخيار العسكري



وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو حاول الإيحاء بأن الجميع متفقون على أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا فشلت المفاوضات. لكن في الواقع، لم يكن ترامب بهذا الوضوح. وفي ظل غياب إنجازات ملموسة، يبدو أن نتنياهو اختار أن يصوغ بنفسه رواية الحدث من خلف الكواليس، لا من منصة إعلامية. وأضافت: "لم يقدم إحاطة إعلامية للصحفيين المرافقين، ولم يدل حتى بتصريح تقليدي عند مغادرته، ولم يظهر أمام كاميرات الإعلام، بل فقط أمام عدسة واحدة تابعة لمكتبه الحكومي، وهذا الانكفاء الإعلامي طرح تساؤلا جوهريا، هل قرر نتنياهو تجنب المؤتمر الصحفي لأنه لم يخرج بأي إنجاز يروج له؟

وقالت الصحيفة، إن اللقاء لم يثمر نتائج فورية، وصحيح أن نتنياهو استطاع إيصال رسائل، لكن دون أي اختراق ملموس، وهنا تظهر المفارقة، فبينما كانت زيارته في السياق الإيراني مبررة سياسيا، فإن غياب المكاسب العلنية جعله يتجنب الصحافة بشكل ملحوظ. وشددت على أنه في الزيارة الطارئة، كان نتنياهو يأمل في تحقيق إنجاز سياسي في ملف الرسوم الجمركية أمام إدارة ترامب، لكن الحدث الأهم لم يكن الجمارك، بل إن ما لم يحدث بعد الزيارة هو أن نتنياهو لم يظهر في مؤتمر صحفي. وقالت الصحيفة: "رغم أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت معلومة مسبقا في إسرائيل، وحتى نوقشت داخل المجلس الوزاري المصغر، إلا أن نتنياهو فضّل لقاء ترامب وجهاً لوجه بدل الاكتفاء بمكالمة هاتفية، لإعادة رسم الخطوط الحمر التي تراها إسرائيل بشأن إيران".



ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب حتى ولو لم يتم تحرير الرهائن

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة فقط لإنهاء الحرب في غزة.

و أضافت الصحيفة أنه : "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

و أضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن نتنياهو قبل عودته إلى إسرائيل: قال للصحفيين عن ترامب : هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن"، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأمريكي قد بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريباً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب مصادر ، فقد سمع المسؤولون الإسرائيليون الذين إلتقوا مع نظرائهم الأمريكيين أن ترامب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال ولكن ليس لفترة طويلة ربما أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكدة أنه يريد إنهاء الحرب قريبا.

وبحسب المصادر ذاتها فإن إنتهاء الحرب لا يعني بالضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية المخطوفين.



ولفتت الصحيفة إلى أن عدة مصادر أمريكية قد أوضحت لعائلات الرهائن أن القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع الزعيمين في البيت الأبيض الإثنين.

وأشارت إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في غزة، كما تشكل المحادثات مع إيران بشأن الملف النووي جزءً من هذه الخطة الشاملة، ولا يمكن أن تعمل منفردة.

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