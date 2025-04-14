أول تعليق لـ الخارجية الفلسطينية علي هـ ـجوم نتنياهو ونجله على ماكرون

هـ ـجوم نتنياهو ونجله علي ماكرون.. علقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، علي الهـ ـجوم الذي شنه رئيس وزراء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، ونجله يائير نتنياهو ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهـ ـجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، ونجله يائير نتنياهو ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقف "ماكرون" الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

الخارجية الفلسطينية تعلق علي هـ ـجوم نتنياهو ونجله علي ماكرون

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هـ ـجوم نتنياهو ونجله علي ماكرون يعد اعترافًا واضحًا بمعاداة نتنياهو المستمرة للسلام القائم على حل الدولتين، وإمعانًا في رفضه للشرعية الدولية، وتشبثه بخيارات العنـ ـف والحلول العسكرية على حساب المسار السياسي.

نتنياهو ونجله

تفاصيل هـ ـجوم نتنياهو ونجله علي ماكرون

وهـ ـاجم نجل نتنياهو، يائير، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمات وصفت بـ الحادة، لكن نتنياهو انتقد نبرة نجله واعتبرها "غير مقبولة".

وشن ابن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، هـ ـجومًا حـ ـادًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية من دون حركة حماس.

وأعاد يائير نتنياهو نشر تغريدة لماكرون على منصة "إكس"، وعلق عليها قائلًا: "تبا لك، نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية، نعم لاستقلال كورسيكا، نعم لاستقلال إقليم الباسك، نعم لاستقلال غينيا الفرنسية، أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب إفريقيا".

ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل

وقال ماكرون في منشور له: "إن هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: "نعم للسلام. نعم لأمن إسرائـ ـيل، نعم لدولة فلسطينية من دون حركة حماس".

وكتب الرئيس الفرنسي: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطـ ـلاق نـ ـار دائم في قطاع غـ ـزة، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية، والسعي إلى حل الدولتين".

يذكر أن ماكرون أعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل خلال مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

تعليق الخارجية الفرنسية علي الهـ ـجوم علي ماكرون

وفي السياق ذاته، رأت الخارجية الفرنسية أن الهـ ـجوم علي ماكرون يعكس مجددًا جوهر السياسات الإسرائـ ـيلية القائمة على الإبـ ـادة والتهجير والضم، ويكشف إصرار نتنياهو على عزل قطاع غـ ـزة عن الضفة الغربية بهدف تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة.

ماكرون

وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذه المواقف الاستعمارية يجب أن تدفع فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطوات الاعتراف بدولة فلسطين، بما يسهم في حماية حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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