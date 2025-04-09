حان الوقت للإعتراف بفلسطين .. ماكرون يعلن موعد إعلانه الإعتراف بفلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ماكرون : علينا أن نعترف بفلسطين

و أوضح ماكرون في مقابلة على قناة "فرانس 5" "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أي طرف بعينه، بل لأنه "سيكون عادلا"، وفقا لما ذكره.

وأكد ماكرون في حديثه أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من "الديناميكية" الداعمة لهذا الاعتراف.

وتابع: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".



ماكرون يعلن من العريش رفضه للتهجير ويطالب بكشف الحقائق حول الإعتداء على المسعفين

هذا وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أدان خلال زيارته لأحد مستشفيات العريش إستهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة، بعد أسبوعين من مقتل 15 مسعفا في رفح بجنوب القطاع بنيران إسرائيلية.

وقال ماكرون "ندين هذه الهجمات بشدة، ويجب كشف الحقيقة كاملة" في شأن ما تعرض له المسعفون.

وأكد ماكرون أنه قدم "تعازي فرنسا" بضحايا الهجمات الإسرائيلية على عاملي الإغاثة .

وأضاف "هم هناك في غزة نيابة عن المجتمع الدولي لمساعدة المحتاجين ولهذا من الضروري ألا نتنازل عن حماية العاملين في القطاع الإنساني".

كما دعى ماكرون إلى إستئناف دخول المساعدات إلى قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن ذلك هو "أولوية الأولويات".

وأضاف أن "الوضع اليوم في غزة لا يمكن التساهل معه. وهو لم يكن أبدا بهذا السوء".

وشدد ماكرون على أن غزة يعيش فيها مليونا شخص "محاصر" رافضاً أن يتم التحدث عنها كـ "مشروع عقاري".



وكان الرئيس السيسي و ماكرون قد أكدا خلال زيارتهما للمصابين الفلسطينين بمستشفى العريش على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

كما أكدا على أن "الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ، قيادة وشعباً، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرين إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة ومساعي دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي القطاع، حفاظاً على أرواح الأبرياء وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من تداعيات العدوان".

إقرأ أيضاً

من العريش..السيسي وماكرون يعلنان رفضهما للتهجير ويدعوان لفتح تحقيق بشأن إستهداف المسعفين

فرنسا تعترض على ضم أي جزء من قطاع غزة أو الضفة الغربية