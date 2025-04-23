عاجل.. الرئيس الفلسطيني يهـاجم حماس ويحملها مسؤولية ما يحدث في غـ ـزة

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي حركة حماس، خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، وينشر “الموجز” تفاصيل هجوم الرئيس الفلسطيني علي حركة حماس في التقرير التالي.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حركة حماس منذ انقلابها على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، وعملها طوال الفترة لفصل قطاع غـ ـزة عن الضفة الغربية والقدس، مرورًا بـ 6 حـ ـروب طاحنة تسببت بها على غـ ـزة - ودون إعفاء الاحتـ ـلال من المسئولية - قد ألحقت أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية".

الرئيس الفلسطيني: حماس وفرت للاحتـ ـلال ذرائع مجانية لتنفيذ جـ ـرائمه في قطاع غـ ـزة

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "قدمت حركة حماس للاحتـ ـلال خدمات مجانية خـ ـطيرة - سواء بقصد أو بدون قصد - ووفرت للاحتـ ـلال المـ ـجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجـ ـرائمه في قطاع غـ ـزة، وأبرز تلك الذرائع حجز الأسرى".

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يتساءل عن سبب عدم تسليم حركة حماس الأسرى الإسرائـ ـيليين

وتساءل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن سبب عدم تسليم حركة حماس الأسرى الإسرائـ ـيليين المحتجزين لديها بقطاع غـ ـزة، قائلًا: "ليه تحجزوهم؟! شعبنا اللي بيدفع الثمن مش إسرائـ ـيل، شوفوا عدد الشهداء والجرحى منذ عام 2007 وحتى الآن، ياخي سلمهم، هل أنت مبسوط على حاله!"، بحسب تعبيره.

وذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "حركة حماس فعلت الشيء نفسه في الضفة الغربية، وإن كان بطريقة مختلفة، وكانت مآلات كل تلك الأفعال التي قامت بها حركة حماس، ما نعايشه الآن من عـ ـدوان ودمـ ـار وانغلاق لآفاق المستقبل أمام شعب فلسطين".

الرئيس الفلسطيني: حماس ملزمة أمام الشعب الفلسطيني بإنهاء استيلائها على الحكم

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن حركة حماس ملزمة أمام الشعب الفلسطيني بإنهاء استيلائها على الحكم والسلطة على قطاع غـ ـزة تمامًا، وتركه لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية الشرعية، حقنًا لدماء الشعب وحماية لمصالحه ومستقبله.

الرئيس الفلسطيني: ليس أمينًا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئًا وشعبه شيئًا آخر

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "ليس أمينًا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئًا وشعبه شيئًا آخر، ومن يقول عن أهل غـ ـزة نحن وهم، وليس أمينا من يرى الشهداء والجرحى مجرد خسائر تكتيكية، وليس أمينًا على شعبنا من يقول مال حماس لحماس وليس للشعب، رغم أنهم يجمعون التبرعات باسم الشعب الفلسطيني ثم يودعنها في حساباتهم الخاصة".

حصيلة عـ ـدوان الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

الجدير بالذكر أن حصيلة عـ ـدوان الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة ارتفع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.305 شهيدا، و117.096مصابا.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1.928 شهيدا، و5.055 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وقالت مصادر طبية، إن 39 شهيدا، و105 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

قطاع غـ ـزة

وأوضحت مصادر طبية أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المـ ـدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

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