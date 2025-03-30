عاجل.. الرئيس الفلسطيني يوجه رسائل هامة لـ سكان غـ ـزة

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في الكلمة.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “أيها المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أيها الفلسطينيون الأعزاء في كل مكان، أتوجه إليكم في هذا اليوم، ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، الذي تختلط فيه مشاعر الفرح بأداء ركن الصيام بمشاعر الحزن والألم والغضب بسبب ما يتعرض له شعبنا وبلادنا من عـ ـدوان إسرائـ ـيلي همجي يستهدف اجتثاثنا من وطننا المقدس، وتصفية قضيتنا الوطنية التي تتخضب بـ ـدماء شهداء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال الذين تغـ ـتالهم آلة العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي، في قطاع غـ ـزة الحبيب، والضفة الغربية الصامدة، والقدس العاصمة الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية” وفقا لما ذكرته وفا.

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: قضيتنا ستظل حية بصمود أبناء شعبنا العظيم

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس :"أن قضيتنا الوطنية المقدسة التي مر عليها ما يزيد عن قرن من الزمان ستظل حية بصمود أبناء شعبنا العظيم في وجه مخططات الاحتـ ـلال وعدوانه المستمر، رغم كل ما نتكبده من خسائر وآلام ومعاناة، ونحن واثقون بأن الفصل الأخير في هذه المعاناة سوف تكتبه سواعد الصامدين الصابرين المرابطين في أرض الإسراء والمعراج المباركة، هذه الأرض التي كانت تسمى فلسطين، فصارت تسمى فلسطين، وستبقى تسمى فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز".

الرئيس الفلسطيني: نحن لسنا طلاب حـ ـرب نحن شعب يحب الحياة ويتوق إلى الحرية

واستطرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "نحن لسنا طلاب حـ ـرب، ولا نعشق المعاناة والألم، نحن شعب يحب الحياة ويتوق إلى الحرية، ويدافع عن الكرامة والوطن، كنا كذلك دائما، وسنبقى كذلك أبدا، ولقد طرقنا كل الأبواب، وسلكنا كل السبل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، لكننا لا نجد شريكا نحقق معه هذه الغاية النبيلة المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

الرئيس الفلسطيني: سنظل ثابتين في أرضنا رغم مؤامرات التهجير

وأكد الرئيس الفلسطيني: "نعم، نحن نسعى للسلام ولكننا نرفض الاستسلام، وسنظل ثابتين في أرضنا، صامدين في وطننا، رغم كل الصعاب التي نعيشها، رغم الحصار والعـ ـدوان والتجويع ومؤامرات التهجير، وسوف ننتصر بإذن الله، "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".

الرئيس الفلسطيني يوجه كلمة خاصة إلى غـ ـزة

واختتم الرئيس الفلسطيني: "وأود في ختام حديثي هذا أن أوجه كلمة خاصة إلى غـ ـزة، إلى أهلها الصامدين رغم الجـ ـراح والعـ ـدوان والإرهاب، إلى أطفالها الذين أرى في عيونهم البريئة مستقبل فلسطين الحرة العزيزة، أقول لهم جميعا: "صبرًا أيها الأبطال، صبرا أيها الصامدون المكلومون، صبرا آل ياسر، صوتكم يملأ الدنيا بأسرها.. صوتكم يملأ عقولنا وقلوبنا، ويشحذ هممنا نحو آفاق المستقبل الزاهي بإذن الله، وقريبا سنكون معا تحت راية دولتنا الواحدة الحرة الكريمة وعاصمتها القدس المباركة.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "الغمة ستزول، الدولة ستقوم، الاحتـ ـلال سيرحل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".

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