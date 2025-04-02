منتدى الرهائن يتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بالتضحية بأبنائهم مقابل مكاسب إقليمية

أصدر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل، الأربعاء، بيان أعرب فيه عن غضبه جراء الإعلان عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

منتدى الرهائن لكاتس هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية

و أتهم المنتدى في بيان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية؟".

وأضاف المنتدى: "بدلا من تأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق وإنهاء الحرب، ترسل الحكومة الإسرئيلية المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في نفس المناطق التي وقعت بها معارك متكررة".

وهناك 59 رهينة إسرائيلي داخل قطاع غزة، يعتقد أن 24 من بينهم على قيد الحياة.

وتابع البيان : "الأسر شعرت بالرعب عندما استيقظت هذا الصباح على إعلان وزير الدفاع عن توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي".







كاتس يبرر التوسع العسكري : لتطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية

هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن صباح الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.

وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية" وفق تعبيره.



وأضاف : "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

كما أعلن كاتس عن "إجلاء واسع النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال.



وعلى صعيد أخر فقد شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء ، على إن إسرائيل لن تتخلى عن أمن المستوطنين في الضفة الغربية، ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس أبو مازن بإستخدام ما وصفه بـ"البناء غير القانوني" كأداة لخلق تهديد استراتيجي للمستوطنات.

وتابع كاتس، "كما أننا نسحق الإرهاب الفلسطيني في معسكرات الإرهاب في جنين وطولكرم ونور الشمس، فإننا سنمنع أي محاولة من جانب السلطة الفلسطينية للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

واعتبر الوزير الإسرائيلي، أن الضفة الغربية تعد "قلب أرض إسرائيل التاريخية"، مشيرا إلى الأهمية الأمنية الكبرى للاستيطان اليهودي فيها.

وأوضح أن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية يمثل "حامياً لقلب البلاد"، في إشارة إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه في تأمين الحدود.

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