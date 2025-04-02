كاتس يحذر السلطة الفلسطينية من أي محاولة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تتخلى عن أمن المستوطنين في الضفة الغربية، ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس أبو مازن بإستخدام ما وصفه بـ"البناء غير القانوني" كأداة لخلق تهديد استراتيجي للمستوطنات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



كاتس كما نسحق الإرهاب سنمنع الإستيلاء على أراضي الضفة



وتابع كاتس، "كما أننا نسحق الإرهاب الفلسطيني في معسكرات الإرهاب في جنين وطولكرم ونور الشمس، فإننا سنمنع أي محاولة من جانب السلطة الفلسطينية للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

واعتبر الوزير الإسرائلي، أن الضفة الغربية تعد "قلب أرض إسرائيل التاريخية"، مشيرا إلى الأهمية الأمنية الكبرى للاستيطان اليهودي فيها.

وأوضح أن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية يمثل "حاميا لقلب البلاد"، في إشارة إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه في تأمين الحدود.



كاتس : تعليماتنا واضحة بتعزيز التنفيذ وتوسيع الرقابة و هدم المباني غير القانونية دون إستثناء

وأشار كاتس، إلى أن سياسة حكومته واضحة، مشددا على أن التعليمات للقادة في الميدان هي تعزيز التنفيذ وتوسيع الرقابة، بالإضافة إلى هدم المباني غير القانونية دون استثناء.

كما أكد أن إسرائيل سترد على ماوصفه بمحاولات السلطة الفلسطينية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلحاق الضرر بالمستوطنات "بكل عزم وتصميم".



وشدد على أن إسرائيل ستظل ملتزمة بمكافحة "الإرهاب الصامت" الذي يتمثل في محاولات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المستوطنات.

وتشهد الضفة الغربية بين الحين والآخر تصعيدا من قبل الجيش الإسرائيلي، وتشن قواته هجمات واسعة النطاق على عدة مدن، وذلك بالتزامن مع التصعيد الذي يشهده قطاع غزة.



مجلس الأمن الإسرائيلي يوافق على إنشاء طريق يربط القدس بمستوطنات في الضفة الغربية

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر قد وافق، السبت الماضي، على إنشاء طريق يربط القدس بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

و تكمن أهمية هذا الطريق بالنسبة لإسرائيل فأنه يعيد توجيه حركة مرور الفلسطينيين، ويمنع وصولوهم إلى مناطق رئيسية، بينما يقول منتقدون إنه يعزز جهود الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث يسمح للسائقين الفلسطينيين بالسفر من بيت لحم إلى منطقة أريحا من دون مواجهة الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وصوّت الوزراء على الموافقة على بناء الجزء الثالث الأخير مما يطلق عليه الإسرائيليون إسم "نسيج الحياة".

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