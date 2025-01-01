وزير الدفاع الإسرائيلي: يتوعد حماس بضربات قاصمة ويحرض الفلسطينين على الثورة

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتوجيه ضربات قوية لحماس لم تشهدها غزة منذ فترة طويلة التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .



مستعدون لتقديم تنازلات

إذا لم تطلق حركة حماس سراح الرهائن الذين تحتجزهم منذ 14 شهرا ولم توقف هجماتها الصاروخية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع : إذا لم تسمح حماس قريبا بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة، على الرغم من إستعداد إسرائيل لتقديم تنازلات بعيدة المدى وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس الأمريكي، وإستمرت في إطلاق النار على المجتمعات الإسرائيلية، فإنها ستتلقى ضربات بقوة لم نشهدها في غزة منذ فترة طويلة".

وذكرت التقارير أن حماس أطلقت الليلة الماضية صاروخين على مدينة نتيفوت.

ولم تقع إصابات أو أضرار.

وأشار الوزير إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيكثف أنشطته ضد أوكار الإرهاب في غزة حتى إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس".





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كما حث سكان قطاع غزة على الإنتفاضة ضد حماس الذين يستخدمونهم كدروع بشرية والعمل على إطلاق سراح الرهائن لمنع المعاناة وإنهاء الحرب.





بعد أسابيع من التفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يرى حماس تطلق سراح الرهائن من الأسر في قطاع غزة، توقفت المحادثات، وفقا لمسؤولين إسرائيليين متعددين.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه لا توجد مجموعات عمل إسرائيلية في قطر أو مصر حاليًا، ولا توجد خطط لإرسال واحدة.





قبل أسبوع، عاد فريق التفاوض الإسرائيلي متوسط ​​المستوى الذي كان في قطر لعدة أيام إلى إسرائيل. وقال مكتب رئيس الوزراء إن هذا الأسبوع كان "مفيدًا" من المحادثات، لكن لم تكن هناك أي علامة تذكر على التقدم منذ ذلك الحين.

ومع تعافي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من آثار الجراحة التي خضع لها في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المقرر عقده غدًا، وفقًا لتصريحات أدلى بها مساعدين لإثنين من الوزراء لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال أحد المساعدين إن اجتماعًا كان من المقرر أن يناقش "اليوم التالي" لحماس في غزة من المرجح أيضًا أن يتم إلغاؤه.

وفقًا لعدة مسؤولين إسرائيليين، تواصل حماس رفض تزويد إسرائيل بقائمة الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة.

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