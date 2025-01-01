حماس تطلب هدنة إسبوع لتحديد أسماء الرهائن الأحياء

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن حركة حماس طلبت "هدنة" لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.



لن يتم إطلاق سراح الرهائن خلال الإسبوع المقبل

وأكدت الهيئة أنه لن يتم إطلاق سراح أي رهينة في الأسبوع المقبل، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة، ولن يعود النازحون من غزة إلى منازلهم.

وأشارت إلى أنه بحسب مقترح حماس، فإنها ستقوم بتسليم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من الهدنة.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن نقطة خلاف بشأن المرحلة الأولى من إتفاق غزة المتعثر، الذي يسعى وسطاء إلى إبرامه منذ أشهر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن حركة حماس رفضت "جزئيا" قائمة الرهائن الذين تصر إسرائيل على أنه يجب إطلاق سراحهم خلالالمرحلة الأولى من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووفقاً للهيئة التي نقلت عن مصدر فلسطيني لم يذكر اسمه، فإن حماس مستعدة لإطلاق سراح 22 من الرهائن الـ34 المدرجين في القائمة، لكنها ترفض الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الـ12 الآخرين.

وبدلاً من ذلك، ذكر التقرير أن حماس عرضت إطلاق سراح 22 رهينة على قيد الحياة و12 جثة خلال المرحلة الأولى من الصفقة.

ويضيف التقرير أن إسرائيل رفضت الفكرة، وأصرت على إخراج 34 رهينة "حية"، خلال المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن وإتفاق وقف إطلاق النار.

مكتب نتنياهو كان ينفى وجود تقارب مع حماس حتى وقت قريب

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نفى ما أورده تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية زعمت فيه أن إسرائيل وحماس، قد إقتربتا من التوصل إلى صفقة جزئية في غزة، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".

وزعم التقرير أن الطرفين كان قد إقتربا من صفقة تتعلق بالرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، "كبادرة حُسن نية" قبل بداية ولاية "ترامب" الجديدة.

وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، أن الحركة قد توافق على صفقة جزئية تطلق فيها سراح عددمحدود من الرهائن قبل تنصيب "ترامب".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن مكتب نتنياهو اعتبر تقرير القناة 12 الإسرائيلية بأنه "كذبة كاملة".

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