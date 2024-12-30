إعتقال إسرائيل لـ مدير مستشفى كمال عدوان يثير استياءً دوليًا.. إليك التفاصيل

تعمل السلطات الفلسطينية على تعزيز الشفافية والمساءلة في المستشفيات. في هذا السياق، أعلنت السلطات الفلسطينية عن اعتقال مديرمستشفى كمال عدوان في شمال غزة، بتهمة الفساد الإداري والمالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتعزيز النزاهة وتحسين الخدمات الصحية في القطاع.

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

مكان احتجاز مدير مستشفي كمال عدوان

أعلنت وسائل إعلام محلية،اليوم الإثنين،أن مديرمستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الدكتور حسام أبوصفية، محتجز في سجن إسرائيلي سىء السمعة، وفقًا لعائلته.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد يُخشى أن يكون "أبوصفية" مصابًا بعد إغلاق مستشفى كمال عدوان بعد 11 أسبوعًا تحت الحصار.

وأفاد نجل الدكتور أن والده أُخذ إلى معسكر الاعتقال سدي تيمان، وأنه تعرض لإصابة في ساقه خلال الغارة. يُعتبر هذا الاعتقال جزءًا من التوترات المستمرة في المنطقة.

وقال "إدريس": "نحن قلقون جدًا، لم نتمكن من النوم لمدة ثلاثة أيام لأننا لم نعرف حتى اليوم أين هو".

كما أكد الدكتور منير البرش، مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن شهودا أكدوا أن "أبوصفية" يوجد في المعتقل مصابًا بإصابات متعددة.

وكان "أبوصفية" قد استمر في تشغيل المستشفى لمدة أكثر من 80 يومًا تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية في المخيم.

وأشار رئيس الممرضات في المستشفى، عيد صباح، إلى أن العديد من العاملين الطبيين تم اعتقالهم وأخذوا إلى مواقع مختلفة.

ولم تؤكد إسرائيل مكان احتجاز أبوصفية أو العاملين الطبيين المفقودين في المستشفى، ولكن زعمت أن المستشفى كان يستخدم من قبل حماس والجهاد الإسلامي، وأعلن المتحدث الإسرائيلي العسكري، أفيخاي أدرعي، أن 240 مقاتلاً تم اعتقالهم خلال الغارة.

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الإثنين، إسرائيل إلى الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

وقال جيبريسيوس في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه يتعين الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

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