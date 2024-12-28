بيان عاجل من مفتي الجمهورية بشأن مستشفى كمال عدوان في غزة

جريمة جديدة شهدتها مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة بعدما أحرق جيش الاحتلال المشفى أمس الجمعة واعتقل الكوادر الطبية.

الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال كانت لها مردود قوي حيث أدانها الكثيرين حول العالم، ومن ضمنهم مفتي الجمهورية الدكتور نظير عيادي في بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت.

ويرصد الموجز في السطور التالية ما جاء في بيان مفتي الجمهورية من إدانة لما قام به جيش الاحتلال.

مستشفى كمال عدوان

مفتي الجمهورية يستنكر جريمة الكيان الصهيوني

استنكر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات وأقسى معاني الإدانة، جريمة الكيان الصهيوني التي تمثّلت في إحراق مستشفى كمال عدوان، ذلك الصرح الإنساني الذي يفترض أن يكون ملاذًا للمرضى وواحة أمان للضعفاء، ولم يكتفِ هذا الكيان الغاصب بجريمته البشعة، بل أقدم على اختطاف المرضى والأطباء ونقلهم إلى أماكن مجهولة، في تصرف وحشي لا يمتّ للإنسانية بصلة.

مفتي الجمهورية: احراق المستشفى جريمة بشعة ووحشية متجذرة

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الجريمة البشعة تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن وحشية متجذّرة وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، مشدِّدًا على أن هذه الأفعال العدوانية تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا يتجاوز حدود الإدانة إلى تحرك فاعل يضع حدًّا لهذه الانتهاكات الآثمة.

وفي ختام بيانه، دعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته إلى القيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني لحماية الأبرياء وردع المعتدين، مؤكدًا أن التاريخ سيحفظ مواقف الشرفاء الذين نصروا الحق، وسيبقى شاهدًا على أن العدالة، وإن تأخرت، لا بد أن تنتصر.

جدير بالذكر أنه أفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس الجمعة استهداف جيش الاحتلال الأطقم الطبية والمرضى وإحـ.راق العديد من الأقسام في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وبحسب ما هو متداول ظهر عدد من المرضي والفريق الطبي التابع لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة شبه عراة ويتم إخراجهم من المشفى تحت تهديد السلاح.

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