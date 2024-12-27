تفاصيل مؤلمة.. الجيش الإسرائيلي يحرق مستشفى كمال عدوان والمرضي في خطر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الحريق الذي نشب في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة قد إمتد ليصل إلى جميع مباني المستشفى التفاصيل يكشفها الموجز في السطور التالية .

الحريق دمر أقسام الجراحة وغرف العمليات والمعامل



وأوضحت الوزارة أن الحريق أسفر عن تدمير أقسام العمليات والجراحة، إضافة إلى المختبر ووحدات الإسعاف والصيانة.

بدوره فقد تحدث بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية، أن عملية الحصار الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان، قد بدأت في وقت سابق من اليوم .

حيث تم إبلاغ الكوادر الطبية والمرضى بإخلاء المستشفى والنزول إلى ساحته، مشيرًا، إلى أنّ الإتصالات إنقطعت تمامًا، وعلى ما يبدو أنجيش الإحتلال نفذ عملية تشويش، أو أنه طلب من الموجودين تسليم هواتفهم لتفتيشها.

وأضاف زقوت خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك بعض الجثث داخل المستشفى والتي لا يمكن التعامل معها، مواصلًا: «على الأقل هناك طبيب وبعض الكوادر الصحية والمسعفين استشهدوا أمس، ولا يزالوا موجودين كجثث في المستشفى لا يتم إخلائهم».

وتابع، أنّ المستشفى بها 75 مريضا، ولكن الإحتلال طلب أيضاً من جميع المرضى الموجودين على أجهزة العناية المركزة وعلى أجهزة الأكسجين الإنتقال إلى ساحة المستشفى.







العملية تمت بناء على توجيه إستخباراتي





وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن ، في وقت سابق من اليوم عن إنطلاق عملياته التي بدأت في نطاق مستشفى كامل عدوان غزة؛وذلك وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد جيش الإحتلال، أن قوات من لواء 401 القتالي وبتوجيه إستخباراتي بدأت عملية عسكرية بمستشفى كمال عدوان.



إذ تواصل إسرائيل تنفيذ العديد من الهجمات ضد مختلف الأماكن السكنية والمرافق المدنية في قطاع غزة يزيد من أعداد الضحاياالمدنيين.

ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل في الأيام الماضية ضد أهداف في غزة.

وتعتبر هذه الهجمات حلقة جديدة من مسلسل من المعاناة الإنسانية المؤلمة التي يعيشها سكان قطاع غزة ، الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء، بينما يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول لوقف التصعيد وإستعادة الهدوء.

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