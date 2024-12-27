تفاصيل إخلاء جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة

أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان كما أحرق العديد من الأقسان بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل الاعتداء على مستشفى كمال عدوان من قبل جيش الاحتلال.

جيش الاحتلال يستهدف المرضى والكوادر الطبية

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة استهداف جيش الاحتلال الأطقم الطبية والمرضى وإحـ.راق العديد من الأقسام في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

ماذا فعل جيش الاحتلال بمستشفى كمال عدوان؟

بحسب ما هو متداول ظهر عدد من المرضي والفريق الطبي التابع لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة شبه عراة ويتم إخراجهم من المشفى تحت تهديد السلاح.

الجيش الإسرائيلي: إخلاء المستشفى لوجود مخربين بداخله

من جانبه أعلن متحدث الكيان الصهيوني افيخاي أدرعي، عن تفاصيل اقتحام مستشفى كمال عدوان في غزة.

مستشفى كمال عدوان

وقال: إن قوات فريق القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بدأت العمل في منطقة مستشفى كمال عدوان بجباليا، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية مسبقة حول وجود مخربين وبنى تحتية إرهابية وتنفيذ أنشطة إرهابية هناك.

وزعم أفخاي: أن المستشفى يعتبر مركزًا لحماس في شمال قطاع غزة، والذي عمل مخربون منه طوال فترة الحرب، ومنذ نشاط جيش الدفاع وجهاز الأمن العام في المنطقة في شهر أكتوبر من العام 2024.

وادعى أفيخاي أن القوات تعاملت في المنطقة بشكل دقيق مع تجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين والمرضى والطواقم الطبية متهمًا حركة حماس بأنها تنتهك القانون الدولي، مستغلة بشكل وحشي السكان المدنيين والمؤسسات الأهلية في القطاع لأغراض ارتكاب عمليات إرهابية.

حماس تدين الإعتداء على المستشفى

ومن جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها في محيطه جرائم حرب صهيونية، بحسب وصفها.



وحمّلت الحركة الاحتلال المجرم ومن خلفه الإدارة الأميركية المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى.

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