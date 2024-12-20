معلومات عن الحاجة حليمة صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستشهاد الحاجة الفلسطينية حليمة سليمان الكسواني، المعروفة بأغنيتها الشهيرة "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، وقد أثار هذا الخبر حالة من الحزن بين النشطاء، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة في الأيام الماضية، ويعرض الموجز حقيقة الخبر ومعلومات عنها

تأكيدات وتوضيحات

الحاجة حليمة سليمان الكسواني "أم العبد" هي إحدى الشخصيات البارزة في التراث الفلسطيني، وأصبحت معروفة بعد أن أدت أغنيتها الشهيرة "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، التي تعبر عن ملامح الصمود والتمسك بالأرض.

بحسب ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، تم الإعلان عن استشهاد مسنة تُدعى حليمة صالح، البالغة من العمر 80 عامًا، إثر إصابتها في صدرها وساقها جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم تأكيد أن هذه ليست نفس الحليمة الشهيرة صاحبة الأغنية، إذ إنها ليست المسنّة التي تم الإعلان عن استشهادها.

الهلال الأحمر الفلسطيني نفى صحة الخبر المتداول، وأكد أن الحاجة حليمة سليمان الكسواني في صحة جيدة، ولا علاقة لها بحالة الوفاة التي انتشرت.



معلومات عن حليمة سليمان الكسواني

الحاجة حليمة سليمان الكسواني، أو كما يعرفها الجمهور بـ "أم العبد"، هي شخصية فلسطينية مشهورة في الأوساط الثقافية والفنية الفلسطينية، اشتهرت بأغنيتها الشهيرة "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، والتي أصبحت رمزًا من رموز الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال. أغنيتها لم تكن مجرد كلمات بل كانت صرخة تعبيرية عن المعاناة والتمسك بالحق في الأراضي الفلسطينية.

غارات الاحتلال المكثفة على غزة

في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال شن غاراتها المكثفة على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 23 شهيدًا في الساعات الأخيرة، كما سقط عدد من الشهداء في مناطق مختلفة من القطاع مثل رفح والمغازي ومدينة غزة.

بناءً على التأكيدات من مصادر فلسطينية موثوقة، تبين أن خبر استشهاد الحاجة حليمة سليمان الكسواني غير صحيح، ومع ذلك، تظل الأغنية الشهيرة التي تحمل اسم "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين" واحدة من أبرز الأغاني التي تعبر عن المقاومة الفلسطينية وتستمر في إلهام الأجيال في نضالهم من أجل الحرية.

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