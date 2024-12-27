اضطرابات وأعمال عنف في ريف طرطوس.. وحكومة تصريف الأعمال تنشر التعزيزات

حكومة تصريف الأعمال .. اندلعت أعمال العنف و المظاهرات داخل ريف طرطوس، في الوقت الذي كان يحاول الأمن القبض على ضابط سابق فى عهد الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي أدى إلى مصرع 14 قتـ.يلا من صفوف الأمن السوري الذي انتشر بـ ريف طرطوس، بالإضافة إلى 3 مسلحين.

الموجز ينقل تفاصيل رد فعل حكومة تصريف الأعمال حول اندلاع المظاهرات في ريف طرطوس.

اندلاع المظاهرات في ريف طرطوس

وكانت المظاهرات قد اندلعت بين أبناء الطائفة العلوية في ريف طرطوس والتي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، في عدد مختلفة من المدن السورية، بالإضافة لبث فيديو أثناء اعتداء البعض على مقام للطائفة العلوية في حلب.

وشددت حكومة تصريف الأعمال على انتشار التعزيزات الأمنية في مناطق دمشق وحمص وحلب والساحل، متعهدة بالتصدي لكل من يرفض تسليم سلاح يملكه، أو من يستخد العنف ضده المدنيين، مشيرة لمقتل 14 شخصا من أفراد الشرطة على يد قوات موالية للنظام السابق فى ريف محافظة طرطوس، بعدما نصبوا لهم كمينا.

إصابة 10 أشخاص على يد المواليين لبشار

وأكد وزير الداخلية السوري، محمد عبدالرحمن، وجود 10 إصابات على يد قوات موالية للنظام السابق، متعهدا بالضرب من حديد لكل من تسول له نفسه، بالعبث بأمن سوريا وحياة المدنيين، مشيرا لإطلاق عملية أمنية داخل ريف طرطوس كي يتم ضبط الأمن والسلم، فضلا عن ملاحقة ما تم وصفه سابقا بميليشيات الأسد.

احتجاجات في ريف طرطوس

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن تفاصيل خطاب الرحيل للرئيس السوري ، بشار الأسد، الذي تم إعداده مساء يوم السبت الموافق السابع من ديسمبرالجاري ، ذلك قبل إقتحام هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة للعاصمة السورية دمشق التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أنه مساء السبت الموافق السابع من ديسمبر، تسربت أخبار عن كلمة محتملة للرئيس بشار الأسد، كان ينوى التحدث فيها عن المستجدات السورية، بعد تقدم فصائل المعارضة المسلحة باتجاه حماة وحمص وبدء الاقتراب من ريف دمشق، لكن الأسد لم يظهر والكلمة لم تبث.

ووفقا لمصدر وصفته الصحيفة بالمطلع، كان الموظفون في القصر الرئاسي يستعدون لإلقاء الأسد خطابًا "ويأملون أن يؤدي إلى نهاية سلمية للحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا"، وكان مساعدو بشار الأسد يتبادلون الأفكار حول الرسائل.



وتابعت، كان فريق تصوير قد نصب الكاميرات والأضواء في مكان قريب، وإستعد التلفزيون السوري الرسمي لبث نهائي: "خطاب للسيد الأسد يعلن فيه خطة لتقاسم السلطة مع أعضاء المعارضة السياسية"، وفقًا لثلاثة أشخاص شاركوا في الإعداد لتصوير الكلمة.

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