خاص|جمال سليمان:نستعد لتصوير مسلسل عن سجن صيدنايا وهذا سر ترشحي لـ رئاسة سوريا

أعرب الفنان السوري جمال سليمان عن سعادته باستقبال نقابة الصحفيين المصرية له في ليلة حافلة وترحيب شديد من السادة المحترمون والعاملين بها، وخلال لقائه مع السادة الصحفيين أدلي بالعديد من الأسرار حول حياته الفنية.

مسلسل جمال سليمان الجديد

وكشف جمال سليمان لجريدة الموجز عن تفاصيل مسلسله السوري الجديد قائلا: نحن نستعد لتحضيرات مسلسل عن سجن صيدنايا، ومؤلف العمل أنجز كتابة المسلسل منذ 3 أشهر، واستغرقت الكتابة أكثر من سنة.

جمال سليمان

واستكمل جمال سليمان: كان عندنا مشكلة في الكاستنج، في ممثلين سوريين كتير كانوا خايفين يشاركوا، وكانت فكرة التصوير في الأردن لعدم إمكانية التصوير في سوريا.

وتابع: العمل جريء ويحكي كيف استخدم النظام السوري سجن صيدنايا، وكيف كان يدير السجون وحياة السجناء، وإن شاء الله يشارك به نخبة من الفنانين السوريين، ونرجع نجتمع كلنا في عمل يحكي الحقيقة.

جمال سليمان

سبب تسمية جمال سليمان بهذا الإسم

كما تحدث سليمان عن سبب تسميته بهذا الإسم قائلاً: نشأت في بيئة سياسية بسيطة، مؤكدا أن والده اختار له اسمه تيمنًا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟

وكان الفنان جمال سليمان، أعلن عن نيته في الترشيح لرئاسة سوريا وذلك عقب الأحوال التي تمر الدولة السورية في الوقت الحالي، بفترة انتقالية بين سقوط نظام الأسد، وبين النظام الجديد الذي ينتظره الشعب السوري.

وقال جمال سليمان، إنه إذا لم يجد شخصًا أنسب منه للترشح في الانتخابات السورية، لمنصب رئيس الجمهورية، فسيكون هو المرشح للانتخابات السورية، وذلك في حال أراده الشعب السوري.

وأشار جمال سليمان، إلى أن النظام السياسي في سوريا قد زرع في الشعب فكرة صعوبة الوصول إلى المناصب العليا، مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، موضحًا أن الوقت قد يكون مناسبًا لتقدي.

اقرأ أيضاً

جمال سليمان: والدي مكنش عنده شهادات علمية ووالدتي سيدة بسيطة

نقابة الصحفيين تستضيف جمال سليمان في ندوة حول الفن

جرائم حقيقية.. جمال سليمان يستعد لعودة قوية مع أهل الخطايا