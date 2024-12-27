الفوضى تعم إسرائيل.. صارخ يمني يجبر سكان تل أبيب إلى الفرار للملاجئ

إسرائيل .. كشفت قنوات الإعلام الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا إسرائيليا، أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعدما أطلقت عليهم القوات اليمنية الصواريخ تجاه تل أبيب ومحيطها، وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل على شاشتها.

مليوني شخص إسرائيلي فروا إلى الملاجئ

وتابعت قنوات الإعلام الإسرائيلي أن هناك ما يقرب من مليوني شخص، فروا إلى الملاجئ بعدما استهدفهم الصاروخ اليمني، مشيرة إلى توقف حركة الملاحة نتيجة الضرب، بمطار بمطار بن جوريون الجوي، الكائن في تل أبيب.

إسرائيل ترد بهجوم مضاد

ومن هجته رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على ضربات اليمن، بضربات أخرى انتقامية، وذلك حسبما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي.

الحوثيون يدفعون سكان إسرائيل إلى الملاجئ

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، في بيان له أن الحوثيين يدفعون سكان إسرائيل جميعهم للملاجئ، فضلا عن أن ما يفعلونه شيء غير إنساني، فالبلدة بأكملها تعيش في ذعر حتى المدنيين.

صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في إسرائيل

جدير بالذكر أن صفارات الإنذار كانت تدوي في مناطق متفرقة بـ إسرائيل المحتلة، بعدما أطلق الحوثيون تجاههم الصاروخ اليمني، قاصدين قصف تا أبب.

وحسبما أكدت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل، فإن صفارات الإنذار كانت تدوي في جميع أنحاء إسرائيل بعد الهجوم اليمني على تل أبيب، فضلا عن هروب جميع سكان إسرائيل المحتلة كانوا يفرون للملاجئ.

إطلاق النار على إسرائيل

وكان الجيش الإسرائـ ـيلي قد اخترق اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والاعتـ ـداء علي سيادة دولة لبنان، اليوم الخميس، إلى جانب شن العديد من الغـ ـارات علي أنحاء متفرقة من الأراضي اللبنانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية وتوغـ ـلها في لبنان وخرقها اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

إسرائـ ـيل تتـ ـوغل في عدة أماكن في لبنان

ومن جانبها، أكدت القيادة العامة لقوات الجيش اللبناني أن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تمادت في خرق اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والاعتـ ـداء على سيادة لبنان.

وقال الجيش اللبناني إن قوات تابعة للعـ ـدو الإسرائـ ـيلي اليوم الخميس، توغلت في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير و وادي الحجير جنوب لبنان.

الجيش اللبناني يعزز من انتشاره في لبنان

وفي السياق ذاته، عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق فيما تتابع القيادة الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية.

ومن ناحية أخري، قالت تقارير إعلامية لبنانية بأن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون غادر لبنان إلى السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

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