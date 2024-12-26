تسريع تحقيقات هجوم 7 أكتوبر.. رئيس أركان جيش الاحتلال يتلقى إنذارًا حاسمًا

توجيهات عاجلة من رئيس الأركان..أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أوامر للجيش بتسريع الجدول الزمني للانتهاء من تحقيقاته المتعلقة بهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، يأتي هذا الهجوم، الذي وصف بالمفاجئ والمدمر، كبداية لحرب متعددة الجبهات مستمرة منذ أكثر من عام، ويرصد الموجز التفاصيل.

ضغط سياسي يهدد مستقبل القيادات

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أبلغ هاليفي الأسبوع الماضي بتجميد ترقيات كبار الضباط حتى يتم عرض نتائج التحقيقات عليه، حدد كاتس 31 يناير المقبل كموعد نهائي لإتمام التحقيقات.

من جهة أخرى، تعرضت الترقيات الأخيرة في الجيش لانتقادات من أعضاء الائتلاف الحاكم، الذين اعتبروا أن هاليفي أخفق في أداء دوره خلال الهجوم، مما يضعف موقفه كمسؤول عن تعيين القادة، وأعلن هاليفي استعداده للاستقالة فور الانتهاء من التحقيقات.

رفض سياسي للتحقيق في الإخفاقات

بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية تعيين لجنة تحقيق حكومية مستقلة، أصر الجيش على إجراء تحقيقات داخلية شاملة لتحديد الأخطاء التي وقعت. وأكد الجيش أن هذه التحقيقات تتم وفق معايير "عالية الجودة" رغم استمرار الحرب.

محاور التحقيق الرئيسية

يركز التحقيق العسكري على أربعة مجالات أساسية:

1. تقييم الوضع الأمني على الحدود مع غزة.



2. تقييمات الاستخبارات لحركة "حماس" منذ عام 2018.



3. القرارات الاستخباراتية والعسكرية عشية الهجوم.



4. القيادة والسيطرة خلال المعارك بين 7 و10 أكتوبر 2023.

تصريحات هاليفي.. مسؤولية أخلاقية

أكد هاليفي خلال حفل تخرج لطيارين أن التحقيقات تمثل التزامًا أخلاقيًا تجاه القتلى وعائلاتهم، وعائلات الرهائن، والجمهور الإسرائيلي بأسره، وأضاف أن هذه العملية هي السبيل الوحيد للتعلم وتحسين الأداء العسكري.

تصريحات نتنياهو عن الحوثيين

على صعيد آخر، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحوثيين سيواجهون نفس المصير الذي واجهته "حماس" و"حزب الله"، مؤكدًا أن الرد سيستغرق الوقت اللازم.

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