بعد مقتله من هو شجاع العلي الذي قتله الأمن السوري

أعلنت مصادر محلية إن "شجاع العلي"، أحد أتباع نظام بشار الأسد، قد لقى مصرعه ،الخميس، التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

من هو شجاع العلي

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان شجاع العلي من مواليد محافظة حمص 1979 ينحدر ولد بقرية قريبة من جبورين بريف حمص الشمالي، وإنتقل مع بداية الثورة السورية إلى قرية بلقسة بريف حمص الغربي، التي تعتبر مسقط رأس والدته، لينضم بعدها إلى إحدى الميليشيات التابعة للنظام السوري ، قبل أن يترأس مجموعة قتالية شاركت بعدة عمليات إلى جانب قوات النظام، لإخماد الحراك الثوري ضمن قرى قلعة الحصن بريف حمص الغربي، الأمر الذي منحه ثقة ضباط النظام، وقاموا بدعمه على الصعيد العسكري والأمني على حدّ سواء.

لقى “العلي” مصرعه في قرية بلقسة بريف حمص، والتي كانت مسرحا للعديد من العمليات التي قام بها وذلك بعد إشتباكات مع عناصر إدارة العمليات العسكرية السورية.

ووفقا لعدة مصادر سورية، فأن شجاع العلي يعتبر أحد المسئولين عن جرائم قتل وخطف للمدنيين بريف حمص .

وتشير التقارير إلى إنه كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق مكونة من نحو 400 عنصر ينحدر من قرية بلقسة بريف حمص إذ يعتبر شخص مقرب من قيادات الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق، ضمن العملية العسكرية في بلقسة".

حيث قامت تلك المجموعة قبل سقوط النظام بإختطاف نحو 15 سوريا من بينهم شباب ينحدرون من السويداء أثناء توجههم من حمص الى لبنان.

بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة مرتبطة بحزب الله.



وزير الداخلية السوري يتوعد الخارجين عن القانون

بدوره فقد أكد وزير الداخلية السوري محمد عبدالرحمن أن الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها هو أولوية لا تقبل المساومة، و"من أجل ذلك نؤكد أن أي اعتداء على الأمن العام أو تهاون في حماية مصالح المواطنين لن يُمرَّ مرور الكرام".

وقال: "إن محاسبة المجرمين والمخلين بالأمن هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، ولن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مهما كانت مواقعهم أو خلفياتهم".

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