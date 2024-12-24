مؤشرات إيجابية بشأن التوصل لـ صفقة تبادل الأسري في قطاع غـ ـزة

يعيش الشارع الإسرائـ ـيلي حالة من الترقب والقلق وسط مؤشرات إيجابية بشأن قرب التوصل لـ صفقة تبادل الأسري مع حركة حماس في قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” آخر تطورات صفقة تبادل الأسري بين إسرائـ ـيل وحركة حماس وسط المؤشرات الإيجابية التي تدعو للتفاؤل.

تفاؤل حول التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسري

ومن جانبها، قالت القناة الـ12الإسرائـ ـيلية إن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا لقادة الائتلاف اليوم الاثنين في الكنيست، ومن المتوقع الموافقة علي صفقة تبادل الأسري مع حركة حماس.

صفقة تبادل الأسرى

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائـ ـيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله: "ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تبادل الأسري تعيد المختطفين".

مسؤول إسرائـ ـيلي يوجه رسالة هامة لـ عائلات الأسري الإسرائـ ـيليين

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائـ ـيلية، قد كشفت عن رسالة حاسمة وجّهها مسؤول إسرائـ ـيلي رفيع بالحكومة والائتلاف إلى عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين المحتجزين في قطاع غـ ـزة.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤول قال خلال رسالته أنّ مصير أبنائهم يعتمد على التحرك السريع، قائلاً: "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأحبائكم، إذا لم تتحركوا، فلن يعودوا".

وأوضح المسؤول أن إسرائـ ـيل تتجه نحو إبرام صفقة جزئية لتبادل الأسري، قائلًا: "نحن نقترب من اتفاق لا يتضمن التزامًا بالإفراج عنهم".

تفاصيل صفقة تبادل الأسري مع حماس

وتتضمن الصفقة انسحاب الجيش الإسرائـ ـيلي من معظم محور فيلادلفيا، فضلا عن اتفاق على إعادة تشغيل معبر رفح وفقا لاتفاقية المعبر عام 2005، حيث سيديره فلسطينيون يتبعون للسلطة الفلسطينية، وستنسحب إسرائيل من محور نتساريم إلى شارع صلاح الدين" مع عودة النازحين بدون قيود والإفراج عن المختطفين الإسرائـ ـيليين المرضى والمسنين والنساء مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقدر عددهم 270 أسيرًا .

زعيم المعارضة: نتنياهو لا يريد صفقة تبادل الأسري في قطاع غـ ـزة

من ناحية أخري، قال زعيم المعارضة الإسرائـ ـيلية، يائير لبيد، أن نتنياهو لا يريد صفقة تبادل الأسري في قطاع غـ ـزة بسبب سياسته، ويقوم بنفس الحيلة التي استخدمها في كل المرات السابقة.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائـ ـيلية أن المفاوضات تتقدم وتصبح ممكنة، في حين يذهب نتنياهو إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويعلن أنه لن يوقف الحرب في قطاع غـ ـزة.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل الأسرى

وفي السياق ذاته، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة بإنهاء الحـ ـرب وإبرام صفقة تبادل الأسري مع حركة حماس تعيد جميع المحتجزين.

مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

وقالت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين إن على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المختطفين، وإن "إنهاء الحـ ـرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا".

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