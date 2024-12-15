شهدت مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة وصفقة تبادل الأسري بين إسرائـ يل حركة حماس تطورات ملموسة وإفراجة قريبة.

وينشر “الموجز” آخر تطورات مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة والجهود الدبلوماسية للتوصل لصفقة بشأن الرهائن.

انفراجة في مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة

ومن جانبها، نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم حدوث تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

قطاع غـ زة

اقتراب نهاية الحـ رب على قطاع غـ زة

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلًا عن مسؤول بالحكومة الإسرائـ يلية إن نهاية الحـ رب على قطاع غـ زة تقترب لكن ليس قبل تسلم ترامب منصبه، مشيرًا إلى تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي السياق ذاته، قال موقع "واينت" إن هناك تقدمًا كبيرًا في مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ار والتوصل لصفقة للرهائن، والتي يتم حاليًا إبقاء نقاطها الرئيسية تحت المراقبة رغبة في منع التدخلات السياسية التي من شأنها إحباطها.

تنفيذ صفقة تبادل الأسري على مراحل

وكشفت تقاير إسرائـ يلية عن أنه يتم تنفيذ صفقة تبادل الأسري على مراحل، بدءً من إدارة بايدن واستمرارًا مع إدارة ترامب، مضيفًا أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية وستتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطـ ـلاق النـ ار لمدة سبعة أسابيع.

وأوضحت التقارير أن الطرفين يتحدثان في الوقت الحالي عن صفقة إنسانية لـ "عدد غير معروف من المختطفين من النساء والأطفال والبالغين، يحتفظ فيها كل طرف بخيار العودة إلى القتال".

هرتصوغ وساليفان يبحثان صفقة الرهائن ووقف إطـ ـلاق النار في قطاع غزة

الجدير بالذكر أن الرئيس الإسرائـ يلي يتسحاق هرتصوغ ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان محاولة التوصل إلى صفقة لإطـ ـلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطـ ـلاق النار في قطاع غـ زة.

وقال مكتب هرتصوغ في بيان إن الجانبين اجتمعا في تل أبيب وناقشا محاولات التوصل إلى صفقة رهائن، و"التغيرات الدراماتيكية التي تحدث في المنطقة".

هرتصوغ وساليفان

وكان ساليفان التقى رئيس الوزراء الإسرائـ يلي بنيامين نتنياهو، وعقد لقاء أيضًا مع وزير الدفاع الإسرائـ يلي يسرائيل كاتس بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وسفير إسرائـ يل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي.

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