إسرائـ ـيل تنـ ـتهك سيادة لبنان وتتـ ـوغل في عدة أماكن رغم الهدنة

واصل الجيش الإسرائـ ـيلي اختراق اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والاعتـ ـداء علي سيادة دولة لبنان، اليوم الخميس، إلى جانب شن العديد من الغـ ـارات علي أنحاء متفرقة من الأراضي اللبنانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية وتوغـ ـلها في لبنان وخرقها اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

إسرائـ ـيل تتـ ـوغل في عدة أماكن في لبنان

ومن جانبها، أكدت القيادة العامة لقوات الجيش اللبناني أن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تمادت في خرق اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والاعتـ ـداء على سيادة لبنان.

إسرائـ ـيل تتوغل في لبنان

وقال الجيش اللبناني إن قوات تابعة للعـ ـدو الإسرائـ ـيلي اليوم الخميس، توغلت في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير و وادي الحجير جنوب لبنان.

الجيش اللبناني يعزز من انتشاره في لبنان

وفي السياق ذاته، عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق فيما تتابع القيادة الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية.

ومن ناحية أخري، قالت تقارير إعلامية لبنانية بأن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون غادر لبنان إلى السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

تفاصيل زيارة قائد الجيش اللبناني لـ السعودية

ومن المقرر أن تتناول مباحثات قائد الجيش اللبناني في السعودية بحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا لتنفيذ مهمّاتها حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.

ميقاتي يزور ثكنة عسـ ـكرية لـ الجيش اللبناني

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قام منذ عدة أيام بزيارة إلى ثكنة عسـ ـكرية لـ الجيش اللبناني في منطقة مرجعيون جنوب لبنان لإعلان دعمه لهم.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائـ ـيل.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "لا بد بداية من توجيه التحية لأرواح شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، واتطلع في وجوهكم وأشعر بالفخر لأنني أشعر بمعنوياتكم العالية وإصراركم على الدفاع عن الأرض رغم كل الصعوبات".

الجيش اللبناني

وأكد ميقاتي: "أن الجيش اللبناني لم يتقاعس يومًا عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش اللبناني أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر".

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