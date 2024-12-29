إعلام عبري.. خطة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الحرب بشمال قطاع غزة

إعلام عبري.. استعدادات موسعة يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي لبدء عملية جديدة يكون هدفها زيادة القوات وتوسيع رقعة الحرب في قطاع غزة.

إعلام عبري

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن إعلام عبري صرح بأن هناك الكثير من الاستعدادات تجرى داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى توسيع رقعة الحرب في قطاع غزة، حيث إن مصادر داخل هيئة الأركان بجيش الاحتلال، أشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هليفي، شدد على ضرورة الاستعداد لتكثيف القوات، بجانب زيادة التعداد والمعدات للجيش، حتى يتم الانتقال إلى قطاع غزة مجددًا لتوسيع رقعة الحرب هناك.

نزوح السكان

يشار إلى أن جيش الاحتلال طالب في وقت سابق سكان بيت حانون بجانب من تبقى من السكان في شمالي القطاع بضرورة ترك منازلهم وإخلائها والانتقال إلى جنوب قطاع غزة.

كما كشف الكيان الصهيوني عن بدء عملية عسكرية برية في بيت حانون شمالي القطاع، إذ إن تلك العملية ستكون بدعم من سلاحي الجو والمدفعية حتى يتم توسيع رقعة الحرب.

العمل في بيت حانون

جيش الاحتلال صرح من خلال المتحدث باسمه دانييال هاجارى، بأن فرقة تابعة للواء ناحال أجرت العمل في الليل ضد العديد من الأهداف بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك جاء بعدما وردت معلومات مؤكدة من استخباراته بأن هناك الكثير من أعمال البنية التحتية وعدد من عناصر حركة حماس بتلك المنطقة.

صواريخ تجاه القدس

جيش الاحتلال، كشف أيضًا أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه القدس تم اعتراضهما، فضلًا عن قوات سلاح الجو التابعة له تمكنت من اعتراض الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من شمال قطاع غزة.

إعلام عبري

توجيهات عاجلة من رئيس الأركان

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أصدر في وقت سابق أوامر للجيش بتسريع الجدول الزمني للانتهاء من تحقيقاته المتعلقة بهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

فيما يأتي هذا الهجوم، الذي وصف بالمفاجئ والمدمر، كبداية لحرب متعددة الجبهات مستمرة منذ أكثر من عام، ويرصد الموجز التفاصيل.

كما كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أبلغ هاليفي الأسبوع الماضي بتجميد ترقيات كبار الضباط حتى يتم عرض نتائج التحقيقات عليه، حدد كاتس 31 يناير المقبل كموعد نهائي لإتمام التحقيقات.

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