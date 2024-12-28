آخر تطورات قصـ ـف مستشفي كمال عدوان في غـ ـزة وحـ ـرق 50 فلسطينيًا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلي جـ ـريمة بشـ ـعة في مستشفي كمال عدوان في غـ ـزة، حيث شنت غـ ـارة عنيفة عليه، مما أسفر عن احتراق الأقسام بالكامل.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات قصـ ـف مستشفي كمال عدوان في غـ ـزة والحصيلة النهائية للإصابات والوفيات، وردود الفعل علي هذه الجـ ـريمة.

آخر تطورات قصـ ـف مستشفي كمال عدوان

اندلعت الحرائق في أقسام العمليات والمختبر والإسعاف بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غـ ـزة بعداستهدافها في غارة إسرائـ ـيلية.

وعقب ذلك اقتـ ـحمت قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلي مستشفى كمال عدوان الذي يعد آخر مرفق صحي في شمال غـ ـزة بعد حصارها، ويضم مئات الجرحي في حالة حرجة.

مستشفى كمال عدوان

قوات الاحتلال تعتقل مدير مستشفي كمال عدوان

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلي اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غـ ـزة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة في غـ ـزة أن مصير الكادر الصحي والمرضى أصبح مجهولًا بعد اقتحام قوات الاحتـ ـلال لمستشفى كمال عدوان.

وأكدت وزارة الصحة أن الاحتلال أجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم في البرد الشديد وأقتادهم لجهة مجهولة.

وأضافت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال أجلت بعض المرضى تحت تهـ ـديد السـ ـلاح إلى المستشفى الإندونيسي الذي دمره قبل عدة أيام.

جيش الاحتلال يعلق علي اقتـ ـحام مستشفى كمال عدوان

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائـ ـيلي أن القوات التابعة للواء 401 بدأت العمل في منطقة مستشفى كمال عدوان، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية مسبقة حول وجود مخربين وبنى تحتية إرهـ ـابية وتنفيذ أنشطة هناك.

وزعم جيش الاحتلال أن مستشفى كمال عدوان يعتبر مركزًا لـ حركة حماس في شمال قطاع غزة.

منظمة الصحة العالمية تعلق علي اقتـ ـحام مستشفى كمال عدوان

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم الإسرائـ ـيلي على مستشفى كمال عدوان أخرج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غـ ـزة عن الخدمة، مؤكدة على ضرورة عدم استهداف المنظمات الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التقارير الأولية تُشير إلى إحراق وتـ ـدمير كبير لبعض الأقسام الرئيسية بمستشفى كمال عدوان.

ويعرف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غـ ـزة بأنه أكبر مستشفيات المنطقة، حيث يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

حصلة الشهداء في مستشفي كمال عدوان

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في غـ ـزة إن نحو 50 شخصًا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان استشهدوا نتيجة القصـ ـف الجوي لطـ ـائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.

وأوضحت وزارةالصحة أن من بين الشهداء الدكتور أحمد سمور طبيب الأطفال، وإسراء أبو زايدة فنية المختبر، واستُشهد كلاهما أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما، كما استشهد فني أثناء محاولته إنقاذ المصابين، واستشهد أيضًا مسعفان قرب المستشفى ولا يزال جثمـ ـاناهما في الشارع.

حركة حماس تدين اقتـ ـحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان

وأدانت حركة حماس اقتـ ـحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان والمـ ـجازر الوحشـ ـية في محيطه جـ ـرائم حـ ـرب صـ ـهيونية.

مستشفى كمال عدوان

وحملت حركة حماس الاحتلال ومِن خلفه الإدارة الأمريكية المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى، مطالبًا المجتمع الدولي وكل الدول والأطراف الفاعلة بالتحرك وكسر حلقة الصمت والعجز أمام هذه الإبـ ـادة الجماعية.

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