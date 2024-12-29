مفاجآت مثيرة في حادث اغتـ ـيال إسماعيل هنية في طهران

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن عملية اغتـ ـيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مصيرة تكشف لأول مرة بشأن عملية اغتـ ـيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران.

تفاصيل جديدة بشأن اغتـ ـيال إسماعيل هنية

ومن جانبها، كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية اغتـ ـيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

إسماعيل هنية

خططت إسرائـ ـيل، في البداية، لـ اغتـ ـيال إسماعيل هنية خلال مشاركته في جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ولكنها تراجعت عن ذلك في اللحظات الأخيرة.

وما جعل الأمر سهلًا علي أجهزة الاستخبارات الإسرائـ ـيلية لـ اغتـ ـيال إسماعيل هنية هو أنه كان يرتاد نفس الغرفة في المبنى ذاته خلال زياراته المتكررة إلى طهران، وهو ما جعل تحديد مكانه أمرًا يسيرًا.

مفاجأة تربك عملية اغتـ ـيال إسماعيل هنية

وحدثت مفاجأة لـ إسرائـ ـيل قبل اغتـ ـيال إسماعيل هنية وهو أن جهاز المكيف في غرفة إسماعيل هنية قد تعطل، وهو ما أثار شكوكًا بشأن فشل العملية، إلا أن المكيّف تم إصلاحه في الوقت المناسب لاستكمال المهمة.

وما يدل علي وحشـ ـية إسرائـ ـيل في اغتـ ـيال إسماعيل هنية، والتصعيد الملحوظ في طريقة تنفيذ العمليات، هو أن إسرائـ ـيل استخدمت قنـ ـبلة أكبر مما كان معتادًا في عمليات الاغتـ ـيال السابقة.

تطبيق "واتساب" كان السبب وراء اغتـ ـيال إسماعيل هنية بدقة

ويذكر أن محمد حسين ساعي، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، كان قد كشف عن أن استخدام تطبيق "واتساب" كان السبب وراء تحديد موقع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واغتـ ـياله في طهران.

وقال ساعي في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإيراني: "في دول المنطقة، يُعتقد بشكل شائع أن الهواتف المحمولة تسهم في التجسس على المستخدمين".

وأضاف ساعي أن إحدى الفرضيات الرئيسية حول اغتـ ـيال إسماعيل هنية تشير إلى أن العملية تمت باستخدام تطبيق واتساب".

حركة حماس تعلن اغتـ ـيال إسماعيل هنية في طهران

ويذكر أنه في 21 يوليو الماضي، أعلنت حركة حماس اغتـ ـيال إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسى السابق ومرافقه وسيم أبو شعبان فى مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حركة حماس إن إسماعيل هنية استشهد إثر غـ ـارة إسرائـ ـيلية غادرة، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

كما أكدت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني اغتـ ـيال إسماعيل هنية في طهران.

إسماعيل هنية

و قال الحرس الثوري الإيراني إن إسماعيل هنية استشهد مع أحد حراسه، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن إسماعيل هنية قضي عليه وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

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