الموت يحاصر نتنياهو.. تفاصيل المرض الخطير الذي هزم السـ ـفاح الإسرائـ ـيلي

شهدت الحالة الصحية لـ رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو تطورات خطيرة، حيث شهدت تدهور كبير، خلال الساعات الماضية، الأمر الذي استلزم خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لـ السفاح نتنياهو وتفاصيل العملية الخطيرة التي أجراها، والتاريخ المرضي له، وذلك بالتزامن مع حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي يشنها علي قطاع غـ ـزة.

نتنياهو يخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي أن نتنياهو خضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بعد اكتشاف إصابته بعدوى في المسالك البولية، وكشفت تقارير إسرائـ ـيلية عن إن حالة نتنياهو الصحية حرجة للغاية، ويتطلب الأمر مكوثة في الرعاية المركزي لعدة أيام.

بنيامين نتنياهو

وكان نتنياهو قد خضع لفحص طبي في مستشفى هداسا بالقدس، الأسبوع الماضي، حيث تبين للأطباء إصابته بعدوى في المسالك البولية، وتلقي نتنياهو علاجًا بالمضادات الحيوية لمدة عدة أيام.

تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بسبب خضوعه لعملية جراحية اليوم

من ناحية أخري، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة قبلت طلب نتنياهو بتأجيل جلسات الاستماع في محاكمته هذا الأسبوع بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن شهادة نتنياهو في قضايا الآلاف اليوم الاثنين ستؤجل، ولكن في ضوء احتياجات التعافي من الإجراء والدخول إلى المستشفى قد لا يدلي نتنياهو بشهادته طوال الأسبوع.

نتنياهو يجري عملية جراحية لإزالة فتق

وفي 1 أبريل الماضي، شهدت الحالة الصحية نتنياهو، البالغ من العمر 75 عامًا، تطورات خطيرة، الأمر الذي أدى إلى نقله إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية لإزالة فتق، وذلك تحت التخدير الكامل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المساعدين في محيط نتنياهو أكدوا أنه لا يشعر بألم، وأن المشكلة الطبية اكتشفت أثناء فحص روتيني، بواسطة طبيبه الشخصي، زفيكا هيرمان باركوفيتش، بعد أن شعر بعدم الارتياح في بطنه، و تم اكتشاف تمزق في الأمعاء لديه.

وكشفت تقارير إسرائيلية آنذاك تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو، وأكدت أنه يتعافى حاليًا في مركز هداسا الطبي - عين كرم في القدس.

وأصدر المستشفى رسالة فيديو قصيرة بعد انتهاء نتنياهو من الجراحة، وفي المقطع، أفاد الجراحون الذين أجروا العملية أنها كانت ناجحة وأن نتنياهو مستيقظًا ويتحدث إلى عائلته، وذلك وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح إعلان المستشفى أن طبيب القلب كان جزءً من الفريق الطبي لجراحة نتنياهو، خاصة وأن نتنياهو خضع، العام الماضي، لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب لمنع عدم انتظام ضربات القلب.

نتنياهو يصاب بالجفاف

وفي منتصف شهر يوليو 2023، كشف موقع والا الإسرائيلي عن تعرض نتنياهو لإغماء، ونقله للمستشفي، وأشارت الفحوص الأولية إلى إصابته بالجفاف، بحسب سكاى نيوز، وأوصي الأطباء بمواصلة خضوع نتنياهو لفحوص روتينية.

نتنياهو يجري عملية في القلب

وفي 23 يوليو 2023، خضع نتنياهو لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى "شيبا" في تل هشومير، بحسب ما أعلنه ديوان رئيس الوزراء.

بنيامين نتنياهو

ومن جانبه، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى في وقت لاحق بسبب الجفاف الواضح، نبهه بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

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