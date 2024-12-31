نتنياهو يتجاهل نصيحة الأطباء ويغادر المستشفى.. اعرف الأسباب

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، الثلاثاء، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لإستئصال البروستاتا، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

نتنياهو يغامر لحضور جلسة الكنيست

فإن نتنياهو يحضر جلسة الكنيست رغم إعتراضات أطبائه، وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الإئتلاف بـ"معارضة وزيرالأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".

وأتى قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.

ويهدد عدم تمرير القانون إستقرار الإئتلاف الحاكم، الذي يعاني بالأساس إنقسامات داخلية.

تطاحن حكومي في غياب نتنياهو

و كانت خلافات حادة قد جرت بين وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" من جهة، و وزير الأمن القومي " إيتمار بن غفير" من جهة أخرى .

حيث إتهم وزير المالية سموتريتش زميله في الحكومة بن غفير، بـ"الشعبوية"، بعد أن هدد حزب الأخير اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" بمواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، إحتجاجاً على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.

وفي حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريش شكاوى بن غفير، قائلاً إنه "لم يطلب أبداً أي شيء ولم يحصل عليه في نهاية المطاف".

وقال سموتريتش إن رواتب الشرطة قد زادت بالفعل، وإن بن غفير يقدم نفسه على أنه "سانتا كلوز" الذي يمنح الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.

كما أضاف: "بالتأكيد لن يكون من الممكن دفع رواتب للشرطة، وبالتأكيد لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب، إذا واصل بن غفير محاربة القوانين المالية".

ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفةالمرتفعة للحرب على غزة، وتداعي المجالات الإقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

وأكد سموتريتش أن "على الجميع المساهمة بتسديد فاتورة تكلفة الحرب المرتفعة".

وتأتي تلك الخلافات بالتزامن مع خضوع، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، الأحد لجراحة خطيرة لإزالة ورم سرطاني.

بن غفير يقاوم محاولة إقصاؤه

وبدوره فقد زعم وزير الأمن القومي بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، سموتريتش إلى "إبعاد يديه عن الشرطة".

وردًا على ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها حولت التمويل للمشروع "منذ فترة طويلة" لكن الشرطة إختارت عدم المضي قدمًا في المشروع، ظاهريًا لأن المفوض قرر إعطاء الأولوية لقضايا أخرى.

وقالت الوزارة في بيانها إن "محاولة تقديم صورة كاذبة ومخالفة، مع استغلال مقاتلي اليمن بشكل ساخر، أمر مؤسف وغير ضروري".

ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للحرب على غزة، وتداعي المجالات الإقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

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