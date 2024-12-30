خلافات حادة وإتهامات متبادلة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن " التمويلات"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نشوب خلاف حاد بين الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكلاهما من اليمين المتطرف التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

بن غفير يعتبر نفسه سانتا كلوز

وإتهم وزير المالية سموتريتش زميله في الحكومة بن غفير، بـ"الشعبوية"، بعد أن هدد حزب الأخير اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" بمواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، إحتجاجاً على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.

وفي حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريش شكاوى بن غفير، قائلاً إنه "لم يطلب أبداً أي شيء ولم يحصل عليه في نهاية المطاف".

وقال سموتريتش إن رواتب الشرطة قد زادت بالفعل، وإن بن غفير يقدم نفسه على أنه "سانتا كلوز" الذي يمنح الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.





لن نستطيع دفع رواتب الشرطة أو تمويل الحرب

كما أضاف سموتريتش: "بالتأكيد لن يكون من الممكن دفع رواتب للشرطة، وبالتأكيد لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب، إذا واصل بن غفير محاربة القوانين المالية".



ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للحرب على غزة، وتداعي المجالات الإقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

وأكد سموتريتش أن "على الجميع المساهمة بتسديد فاتورة تكلفة الحرب المرتفعة".

تأتي تلك الخلافات وسط غياب رئيس الحكومة، بينيامين نتنياهو، الذي خضع، أمس الأحد، إلى جراحة خطيرة على إثر مضاعفة مرض السرطان الذي يعانيه .

وفي سياق أخر تواجه الحكومة الإسرائيلية عدة أزمات من بينها كلفة إستكمال الحرب على غزة، بالإضافة إلى حربها على الحوثي في إطار ما يطلق عليه “ نتنياهو” حرب قطع أذرع إيران في المنطقة .

وفي ذات الإطار فإنه على عكس التوقعات التي تسير إلى أن وصول الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” إلى سُدة الحكم سيمنح إسرائيل مساحة أكبر في حربها المفتوحة على عدة جبهات في المنطقة.

فقد أشار مراقبون إلى أن “ ترامب ” سيسعى إلى الإلتفات إلى الشأن الداخلي تطبيقاً لمبدأ “ لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” ، وهو مايتطلب إلغاء بنود تمويل الحرب الروسية - الأوكرانية ، الحرب الإسرائيلية على غزة .



إقرأ أيضاً

الموت يحاصر نتنياهو.. تفاصيل المرض الخطير الذي هزم السـ ـفاح الإسرائـ ـيلي

مكتب نتنياهو ينفي الإقتراب من صفقة مصغرة مع حماس.. ماذا حدث؟