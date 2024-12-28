مجـ.رم الحـ.رب.. بنيامين نتنياهو يخضع لعملية جراحية خطيرة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه سيخضع لعملية جراحية يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، لإزالة ورم حميد في البروستاتا، وجاء في البيان أن نتنياهو كان قد خضع لفحص في مستشفى هداسا، حيث تبين إصابته بالتهاب في المسالك البولية بسبب هذا الورم، وتم علاجه بالمضادات الحيوية منذ يوم الأربعاء الماضي، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

ولم يذكر المكتب تفاصيل إضافية حول حالته الصحية أو العملية الجراحية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.

استياء عائلات المحتجزين الإسرائيليين من تعامل نتنياهو مع ملف التبادل

في سياق آخر، أعربت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عن غضبها من تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف تبادل الأسرى، متهمة نتنياهو بتعطيل جهود التوصل إلى صفقة شاملة.

وأكدت العائلات أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يهتم بمنصبه السياسي أكثر من اهتمامه بحياة المحتجزين، حيث وضع مصالحه الشخصية فوق حياة الأسرى.

وطالبت العائلات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بممارسة الضغط على نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى شاملة، مشيرة إلى أن نتنياهو يستغل "محور فيلادلفيا" وقوائم المحتجزين كذريعة لإعاقة الحلول التي يمكن أن تنهي الحرب.

نتنياهو

العدوان المستمر على غزة وحجم الخسائر البشرية

منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال هجماتها البرية والبحرية والجوية على القطاع، ما أسفر عن استشهاد 45484 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 108000 آخرين.

ورغم هذه الحصيلة المأساوية، لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تواجه فيه فرق الإسعاف صعوبة في الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

نتنياهو ينفي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تنصيب ترامب

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله حول احتمال إبرام صفقة مصغرة لتبادل الأسرى قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، واصفًا تلك الأنباء بأنها "محض كذب".

ورغم هذا النفي الرسمي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة أنها تتوقع التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل تنصيب ترامب.

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