بينيامين نتنياهو يتوعد الحوثيون: سنلقهم درسا سيُعلّم للشرق الأوسط بأسرة

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها، الأربعاء، على أن إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات ضد أعدائها في مختلف أنحاء المنطقة وذلك على هامش الإحتفال بإضاءة الشمعة الأولى من عيد الحانوكا التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

نتنياهو يتوعد الحوثين

وقال نتنياهو : “اليوم نضيء الشمعة الأولى من عيد الحانوكا لإحياء ذكرى إنتصار المكابيين في ذلك الوقت، وإنتصارنا في الوقت الحاضر كما كان الحال آنذاك”.

وأضاف متوعدا الحوثيين :"نحن ننفذ ضربات ضد أعدائنا، والحوثيون سيتعلمون ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وغيرهم من اللاعبين في الشرق الأوسط".

وتابع :"حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت، فإن هذا الدرس سيُعلّم للشرق الأوسط بأسره".

و أختتم مؤكدا على أن إسرائيل ستظل قوية في مواجهتها للمجموعات التي تهدد أمنها، معربًا عن أطيب تمنياته لشعبه بمناسبة عيد الحانوكا.

تبادل الإتهامات بين نتنياهو وحماس

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع إعلان حماس تعليق المفاوضات مع إسرائيل حول التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بسبب "شروط جديدة" وضعتها إسرائيل على الإتفاق .

وقالت الحركة في بيان إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة".

وتابعت: "غير أن الإحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالإنسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

بدوره فقد إتهم مكتب نتنياهو حركة حماس في بيان له "بالكذب و الإخلال بالإتفاقات "

وأوضح البيان أنه قد تم التوصل إلى كافة التفاهمات ابالفعل، ولكن حماس تكذب وتستمر في خلق الصعوبات للمفاوضات".

وتابع البيان: "رغم ذلك، ستواصل إسرائيل بلا كلل جهودها لإعادة جميع رهائننا".

لا أحد يثق في نتنياهو

وفي سياق متصل فقد فشلت جهود المفاوضين على مدار أشهر، في التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

ويرى العديد من المراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، يسعى إلى كسب الوقت وتوريط إسرائيل في مزيد من الأزمات التي سيكون عليه حلها مما يبقيه في السلطة أكبر وقت ممكن لاسيما بعد تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة "وول ستريت جورنال" ، والتي أكد خلالها على رفضه التام لوقف الحرب على غزة قبل القضاء على حماس حيث يراها المراقبون محاولة لإفشال المفاوضات عبر إستفزاز الجانب الأخر.

بدوره فقد أوضح المتحدث السابق بإسم الجيش الإسرائيلي “رونين مانيليس”، أن رئيس الوزراء: "لا يريد التوصل لصفقة شاملة وإنما يريد شراء الوقت حتى تصل الأمور إلى لحظة لا يوجد فيها ما يتم التفاوض عليه".

وفي ذات الإطار فقد إتهم مقدم البرامج والمحلل السياسي في القناة الـ12 الإسرائيلية “بن كسبيت” رئيس الوزراء الإسرائيلي علنية بالسعي لتخريب المفاوضات كلما إقتربا الجانبان من التوصل لصفقة.

كما إتهم ذوي الأسرى نتنياهو بالأمر نفسه في مؤتمر صحفي إن وقف الحرب هو مصلحة إسرائيلية وإن حديث رئيس الحكومة عن رفضه لوقفها "يعني أنه يريد قتل أولادنا في أنفاق غزة من أجل مصالحه السياسية".

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