إسرائـ ـيل تصدر توجيهات عاجلة بشأن الحوثيين بعد تهديد نتنياهو بالقضاء عليهم

بدأت دولة إسرائـ ـيل في اتخاذ خطوات للقضاء علي الحوثيين وذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو بتدمـ ـيرهم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي التحركات التي اتخذها إسرائـ ـيل لتنفيذ تعليمات بنيامين نتنياهو من أجل القضاء علي الحوثيين.

إسرائـ ـيل يوجه بالسعي لتصنيف الحوثيين كـ منظمة إرهـ ـابية

ومن جانبه، وجه وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، اليوم الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في أوروبا بمحاولة السعي لتصنيف الحوثيين كـ منظمة إرهـ ـابية.

وفي نفس الصدد، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، جدعون ساعر، وجه بعثات إسرائـ ـيل الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

نتنياهو

نتنياهو يهدد بالتحرك ضد الحوثيين

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي عقب تعليق بنيامين نتنياهو على هجمات الحوثيين ضد إسرائـ ـيل خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في القيادة الشمالية قائلًا: "مثلما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهـ ـابية لإيران، سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفًا أن "النتيجة ستكون نفسها"، وذلك حسب القناة 7 الإسرائـ ـيلية.

وتابع نتنياهو: "نحن لا نتصرف بمفردنا فالولايات المتحدة، وكذلك الدول الأخرى، مثلنا، نرى جميعًا الحوثيين تهديد ليس فقط على الإبحار الدولي بل على النظام الدولي ككل".

وزير الدفـ ـاع الإسرائـ ـيلي يتوعد الحوثيين في اليمن

من ناحية أخري، قال وزير الدفـ ـاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، إن يد إسرائـ ـيل الطولى ستصل إلى الحوثيين في دولة اليمن.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد حذرت الحوثيين (الإرهـ ـابيين) من أن يد إسرائـ ـيل الطولى ستصل إليهم، وكل من سيرفع يده ضد إسرائـ ـيل ستقطع"، وتابع: "سنضرب بكل قـ ـوة ولن نسمح بتـ ـهديد إسرائـ ـيل".

إسرائـ ـيل تشن سلسلة غـ ـارات علي الحوثيين اليمن

الجدير بالذكر أن إسرائـ ـيل شنت سلسة غـ ـارات عنـ يفة طالت أهدافًا عسـ ـكرية لـ الحوثيين في اليمن وتحديدًا علي العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وذلك بعد تصديها لعدد من الصواريخ التي أطلقت من اليمن.

ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل

الجدير بالذكر أن الحوثيين نفذوا عملية عسـ ـكرية نوعية في إسرائـ ـيل، حيث استهدفوا هدفين عسـ ـكريين نوعيين وحساسين لـ الجيش الإسرائـ ـيلي، وتحديدًا في منطقة يافا المحـ ـتلة وذلك بصـ ـاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2، مشددة علي العملية العسـ ـكرية نجحت في تحقيق أهدافها كاملة.

ميليشيا الحوثي تؤكد أن استهداف إسرائـ ـيل يأتي ردًا علي المجـ ـازر بحق الفلسطينين

وقالت ميليشيا الحوثي إن ذلك جاء ردًا علي المجـ ـازر بحق الفلسطينين في قطاع غـ ـزة وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأضافت ميليشيا الحوثي أن عمليتها العسـ ـكرية النوعية في إسرائـ ـيل، جاءت ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد علي العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي اليمن.

الحوثيين

ميليشيا الحوثي تؤكد مواصلة القـ ـتال حتي وقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي

واستطردت ميليشيا الحوثي أن العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجـ ـازره في قطاعِ غـ ـزة، وكذلك الرد على هذا العـ ـدوان الغاشم وذلك باستمرارِ الإسناد وضـ ـرب كافة الأهداف المعادية بالأسـ ـلحة المناسبة.

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