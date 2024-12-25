ميليشيا الحوثي تطلق صـ ـاروخا باليستيا ضد أهداف عسـ ـكرية في إسرائـ ـيل

أعلنت ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء تنفيذ عملية عسـ ـكرية جديدة في إسرائـ ـيل، وذلك بعد تهديد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بتـ ـدمير قوتهم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل العملية العسـ ـكرية التي نفذتها ميليشيا الحوثي في إسرائـ ـيل اليوم والأهداف التي دمـ ـرتها.

ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية عسـ ـكرية في إسرائـ ـيل

ومن جانبها، أعلنت ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية عسـ ـكرية ضد هدف عسـ ـكري في إسرائـ ـيل، ضمن هجـ ـمات الجماعة المستمرة على إسرائـ ـيل، وفي إطارِ الرد على العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على اليمن.

وقالت ميليشيا الحوثي: "أن القوة الصـ ـاروخية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت بعون الله تعالى، هدفًا عسـ ـكريًا للعـ ـدو الإسرائـ ـيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"".

إطلاق صـ ـاروخ

ميليشيا الحوثي تؤكد أن عمليتها العسـ ـكرية حققت أهدافها بنجاح

وأشارت ميليشيا الحوثي إلى أن عمليتها العسـ ـكرية الأخيرة في إسرائـ ـيل حقتت أهدافها بنجاح.

وأضاف ميليشيا الحوثي أن عمليتها العسـ ـكرية الأخيرة في إسرائـ ـيل انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردًا على المـ ـجازر بحق أخوانِنا في قطاع غـ ـزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على بلدنا.

ميليشيا الحوثي: العمليات ضد إسرائـ ـيل لن تتوقف حتى وقف العـ ـدوان عن غـ ـزة

وأكدت ميليشيا الحوثي أن قواتها مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العـ ـدوان ورفع الحصار عن قطاع غـ ـزة.

إسرائـ ـيل توجه بالسعي لتصنيف ميليشيا الحوثي كـ منظمة إرهـ ـابية

وكانت إسرائـ ـيل قد بدأت في اتخاذ خطوات للقضاء علي ميليشيا الحوثي وذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو بتدمـ ـيرهم.

ووجه وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، البعثات الدبلوماسية في أوروبا بمحاولة السعي لتصنيف ميليشيا الحوثي كـ منظمة إرهـ ـابية.

وفي نفس الصدد، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، جدعون ساعر، وجه بعثات إسرائـ ـيل الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهـ ـابية".

نتنياهو يهدد بالتحرك ضد الحوثيين

وعلق بنيامين نتنياهو على هجمات ميليشيا الحوثي ضد إسرائـ ـيل خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في القيادة الشمالية قائلًا: "مثلما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهـ ـابية لإيران، سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفًا أن "النتيجة ستكون نفسها"، وذلك حسب القناة 7 الإسرائـ ـيلية.

وتابع نتنياهو: "نحن لا نتصرف بمفردنا فالولايات المتحدة، وكذلك الدول الأخرى، مثلنا، نرى جميعًا الحوثيين تهديد ليس فقط على الإبحار الدولي بل على النظام الدولي ككل".

بنيامين نتنياهو

وزير الدفـ ـاع الإسرائـ ـيلي يتوعد ميليشيا الحوثي في اليمن

من ناحية أخري، قال وزير الدفـ ـاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، إن يد إسرائـ ـيل الطولى ستصل إلى ميليشيا الحوثي في دولة اليمن.

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