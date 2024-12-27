نتنياهو يؤكد من غرفة عمليات وزارة الدفاع: سنحارب الحوثيون حتى القضاء عليهم

​أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال تصريحات أدلى بها من غرفة العمليات بوزارة الدفاع، على مواصلة ضرب اليمن حتى القضاء على "الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني" على حد قوله، التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

سنستمر في عملياتنا ضد الحوثي حتى النهاية

وقال نتنياهو خلال إحتفاله باليوم الثاني من عيد الحانوكا : "نحن نضيء شمعة حانوكا ثانية الليلة. نحن في حرب النهضة" وذكر أنه "منذ قليل، نفذ سلاح الجو غارات على أهداف لتنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن، سواء في الساحل أو في صنعاء".

وأكد "إننا مصممون على إستئصال هذه الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، وسوف نستمر في هذا حتى إتمام المهمة".

وزير الدفاع يتوعد الحوثي

بدوره فقد أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال تلك الإحتفالية بتصريحات توعد فيها الحوثي معلنا عن عملية عسكرية جديدة ضد أهداف حوثية : "لقد شهدنا للتو عملية دقيقة للقوات الجوية الإسرائيلية، حيث ضربنا أهدافا استراتيجية للحوثيين في اليمن، في المطار والميناء".

وأضاف : "وكما قلنا من يؤذي إسرائيل سنؤذيه سوف نطارد جميع قادة الحوثيين، ونضربهم كما فعلنا في أماكن أخرى، لن يتمكن أحد من الإفلات من الإجراء الإسرائيلي الطويل. سنهاجمهم من أجل إزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل”.

الجيش يعلن رفع درجة الإستعداد في سلاحي الجو والبري

بدوره فقد أوضح رئيس الأركان هرتسي هاليفي أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، ومستعد للتعامل مع أي تصعيد محتمل في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا في الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وفي سياق متصل فقد نقلت تقارير إعلامية مصدر إسرائيلي مسئول تصريحاته بإن "إسرائيل لا تريد حربًا إقليمية، لكنها ستستمر في حماية الإسرائيلين من الهجمات"، مشيرًا إلى أن "الضربة في اليمن تم تنسيقها مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين".

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