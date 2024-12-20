الحوثي يحذر شركات الطيران الوضع غير أمن في مطار "بن جوريون"

زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، خلال كلمة مصورة أدلى بها وبثت على المنصات الإعلامية الحوثية إن جماعته في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

أطلقنا صاروخ على وزارة الدفاع بالتزامن مع القصف الإسرائيلي

وحذر من أن الوضع غير آمن لشركات الطيران في مطار بن جوريون، وعليها ألا تعود للطيران مضيفا أنه تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي بإتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن.

وتابع : "القصف الإسرائيلي لن يثنينا على مناصرة غزة" .



بدوره فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في بيان من أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية ، وذلك بعدما شنت قواته عدة غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة للحوثي في اليمن.

وقال نتنياهو في بيان: "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريبا الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني".

وأضاف :يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية.

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الغارات إستهدفت منشآت عسكرية والحوثي ينفي



وقال الجيش في بيان إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على "أهداف عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الحوثي على الساحل الغربي اليمني وفي عمق اليمن"، بينما نفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مؤكد أن الغارات إستهدفت فقط محطتين لإنتاج الكهرباء وميناء ومنشأة نفطية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد في بيان له فجر الخميس، نجاح سلاح الجو الإسرائيلي في عملية إعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل، لتحذير السكان من خطر سقوط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض.

وجاء في بيان الجيش، أن "سلاح الجو إعترض الصاروخ قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أن الإنذار أطلق كإجراء احترازي لاحتمال سقوط أجزاء من الحطام.



ويعد هذا ثاني إعتراض لصاروخ أطلق من اليمن خلال هذا الأسبوع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إعتراض صاروخ مشابه قد أعلن الحوثيون مسئوليتهم عن إطلاقه.



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