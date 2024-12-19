وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد مدة وقف ترقيات ضباط الجيش

أخطر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي بالمهلة التي لن يوافق خلالها على تعيينات جنرالات جدد في الجيش الإسرائيلي حتى يتلقى جميع تحقيقات الجيش الإسرائيلي في أحداث السابع من أكتوبرالتفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

لا ترقيات إلا بعد تحديد الخروقات التي أدت إلى طوفان الأقصى

جاء ذلك، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتبه، أنه سيتم تجميد التعيينات إلى ما بعد دراسة وفهم تأثيرها المحتمل على المرشحين للترقية.

وطالب كاتس بالعمل على إستكمال التحقيقات بنهاية يناير المقبل، وأشار إلى أنه من واجب الجيش الإسرائيلي عرضها على الجمهور، من منطلق أهمية إستخلاص الدروس والإستنتاجات اللازمة.

بدوره فقد قرر رئيس الأركان مؤخرًا وقف تحقيقات الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر. وسمع الكثير من الانتقادات حول هذا الأمر، حيث كان الادعاء أن المسؤولين العسكريين قد يكونون هم الذين كانوا على صلة بالفشل، وبالتالي لا يستحقون الترقية على أقل تقدير.



إتفاق تسليم الرهائن بات وشيكا

تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تصريحات عدد من المفاوضون الإسرائيليون بقرب التوصل إلى إتفاق وشيك بشأن وقف إطلاق النار، وتسليم الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل عدد من الأسرى المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية .

و أضافوا أنه على الرغم من مرونة حماس الغير مسبوق مازالت هناك بعض المسائل العالقة بين الجانبين لاسيما، في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، على أن التوصل إلى إتفاق لا يعني إنتهاء الحرب على غزة، بالإضافة إلى الإصرار على تضخيم عدد الرهائن الذين ستتسلمهم إسرائيل في المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح الرهائن ، أحياء أو أموات، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.



و أشارت إلى أن الجانبين قد إستعرضا، الثلاثاء، عددا من التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب من الصفقة من بينها : أعداد وفئات الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم لكن الأمور لم تحسم بعد

فيما طلبت إسرائيل الإحتفاظ بحق التصرف ضد أي تهديد عسكري محتمل من غزة وتمركز القوات الإسرائيلية خلال مراحل الإتفاق .

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