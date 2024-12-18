بأغلبية ساحقة الأمم المتحدة تعتمد قرار بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية.

الحكومات اليمنية المتطرفة رفضت التصويت لصالح لقرار

وجاء إعتماد القرار بناء على تصويت ١٧٢ دولة لصالح القرار فيما صوتت ٧ دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين و باراجواي وباباوا غينيا الجديدة، فيما إمتنعت ٨ دول وهي الإكوادور وليبيريا و توجا وتونجا وبنما وبالاو وتوفالو.

جدير بالذكر أن كل من إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الأرجنتين وباراجواي والإكوادور هي دول ذات حكومات يمينية متطرفة ومتشددة مايترجم إمتناع مندوبي تلك الدول عن التصويت لصالح القرار بشكل خاص وقرارات أخرى تعني بحقوق الإنسان بشكل عام.

حماس تصدر بيان بشأن إتفاق وقف إطلاق النار

يأتي ذلك القرار بالتزامن مع إعلان حركة “حماس” الثلاثاء، إن التوصل إلى إتفاق حول وقف إطلاق النار ممكن بشرط توقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة.

وأوضحت حماس أن: "الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وأشارت إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم مباحثات وصفتها ب"جادة وإيجابية" برعاية الوسطاء القطريين والمصريين.

بدوره فقد أكد المتحدث بإسم البيت الأبيض “جون كيربي” في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار.

و أضاف كيربي "نعتقد وقد قال الإسرائيليون ذلك أننا نقترب، ولا شك في ذلك، نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر أيضا في تفاؤلنا لقد وصلنا إلى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، متحمس لإنهاء المسائل العالقة مع حماس وإعلان التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن الإسرائيلين المحتجزين لدى حماس ، إذ أنه يرى أن الوقت بات مناسبا لاسيما بعد تحطيم قوى حماس العسكرية والقتالية، وهو مايعتبره نتنياهو “نصرا كبيرا ” .

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