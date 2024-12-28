الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية "إم كيو 9" ويستهدفون مواقع إسرائيلية

في تطور جديد على الساحة الإقليمية، أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت، عن إسقاط الدفاعات الجوية التابعة لها لطائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك في إطار تصعيد عسكري مستمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم أن الهجوم جاء في سياق العمليات الدفاعية في مواجهة التحركات العسكرية الأجنبية في المنطقة.

الحوثيون يستهدفون منشآت إسرائيلية بالصواريخ

الموجز يكشف عبر التقرير التالي كواليس إعلان الحوثيين إسقاط مسيرة أمريكية "إم كيو 9" واستهداف مواقع إسرائيلية

ففي خطوة أخرى، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا، قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية الواقعة في منطقة النقب جنوب إسرائيل، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي. ه

يأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلانهم عن استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب، وكذلك استهداف سفينة قرب سقطرى باستخدام الطائرات المسيرة.

وأوضح البيان الحوثي أن هذه الهجمات جزء من دعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات العسكرية ضد "العدوان الإسرائيلي"، وهو ما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين الجماعة وإسرائيل في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة.

الحوثيون

إسرائيل تستخدم منظومة "ثاد" الأمريكية للتصدي للهجمات الحوثية

وفي رد فعل على الهجمات الحوثية، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد استخدم لأول مرة منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" (THAAD) لاعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون.

و يأتي ذلك في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات العسكرية على خلفية النزاع المستمر في غزة والتهديدات المتبادلة بين الأطراف المتورطة.

التحركات الحوثية: استعداد لتوسيع نطاق الهجمات خارج اليمن

هذه الهجمات تأتي في وقت يعلن فيه الحوثيون استعدادهم لتوسيع نطاق عملياتهم العسكرية إلى ما وصفوه بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن، مما يثير القلق من تصاعد النزاع في المنطقة وتزايد التدخلات الإقليمية والدولية في الصراع.

مدير منظمة الصحة العالمية ينجو من هجوم على مطار صنعاء

وثقت كاميرات المراقبة اللحظات العصيبة التي تمكن خلالها مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من النجاة من الغارات الجوية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي، حيث وقع الهجوم أثناء تواجد جيبريسوس في قاعة كبار الشخصيات بالمطار، ليتم إجلاؤه بسرعة تامة حفاظًا على سلامته في ظل الفوضى والدمار الذي ساد المكان.

وكان جيبريسوس في اليمن لأداء مهمة إنسانية خلال فترة عيد الميلاد، حيث كان يعمل على تأمين إطلاق سراح 16 من موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين كانوا محتجزين من قبل جماعة الحوثي.

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