مكتب نتنياهو ينفي الإقتراب من صفقة مصغرة مع حماس.. ماذا حدث؟

يعتبر إبرام صفقة تبادل للأسرى بين حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القضايا الشائكة والمعقدة بشكل كبير، ولكن هناك بعض الشائعات التي ترددت مؤخرًا تشير إلى وجود صفقة تبادل أسرى مصغرة، نتج عنها إصدار بيان من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوضيح الأمر.

وينشر الموجز في التقرير التالي ما جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يجرى بشأن صفقة مصغرة لتبادل الأسرى.

مكتب نتنياهو ينفي الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بيان أكد فيه أن ما يجري الحديث عنه، وتداوله بشأن احتمال إبرام صفقة مصغرة لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليس حقيقيًا واصفًا ما تم تداوله بأنه محض كذب.

ورغم البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلأى أنه هناك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مصادر بأنه يتوقع إبرام صفقة تبادل، وقالت المصادر الإسرائيلية: "نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه".

بنيامين نتنياهو

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن صفقة التبادل المصغرة جاري بلورتها وبحسب ما تداول في الإعلام العبري فإن المصادر قالت: نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم الرئيس الأمريكي ترامب مهام منصبه".

وعن إنهاء الحرب على غزة لفتت المصادر إلى أن التوصل لصفقة بين حماس وإسرائيل لا يشمل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

ومن جانبهم ما زالت أسر الأسر الإسرائيلين ينظمون مظاهرات ومسيرات يطالبون فيها الحكومة الإسرائيلية بإتمام صفقة تبادل عاجلة لإنقاذ ذويهم، كما نظم أهالي الأسرى مساء اليوم السبت مظاهرة تؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق بين حكومتهم وحماس لإتمام صفقة تبادل.

وأصدر أهالي الأسرى بيان قالوا فيه إنهم مستمرون في مطالبهم بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة لذويهم مرة أخرى".

وفي السياق ذاته قال مسؤولون إسرائيليون وامريكيون إن فرص التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل ضئيلة قبل تولي الرئيس الأمريكي ترامب منصبه في 20 يناير 2025.

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