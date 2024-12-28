أمريكا تسجل معدلات قياسية في التشرد والفقر.. ما القصة؟

سجلت دولة أمريكا معدلات غير مسبوقة في عدد المشردين والفقراء، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشفت وزارة الإسكان في أمريكا عن ارتفاع عدد المشردين في البلاد إلى 770 ألف شخص في عام 2024.

وينشر “الموجز” تفاصيل الإحصاءات التي أعلنت عن ارتفاع معدلات التشرد في أمريكا، وأعداد الفقراء، وأبرز الولايات الأمريكية التي سجلت معدلات فقر قياسية.

ارتفاع أعداد المشردين في أمريكا

أوضحت وزارة الإسكان في أمريكا ارتفاع عدد المشردين بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب لهذا الارتفاع أبرزها نقص المساكن منخفضة التكلفة، والتضخم، وتدفق المهاجرين، إضافة إلى توقف المساعدات التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية المتكررة.

رئيس أمريكا

ولفتت وزارة الإسكان في أمريكا إلى أن هذا الإحصاء اعتمد على بيانات جمعت في ليلة واحدة من شهر يناير الماضي، مما يعني أن الأوضاع قد تكون تغيرت منذ ذلك الحين.

ارتفاع التضخم في أمريكا وتأثيره علي ارتفاع أعداد الفقراء

وكان مكتب الإحصاء الأمريكي قد كشف عن أن التضخم تسبب في تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2022 رغم رفع الأجور، فيما ازداد الفقر مع وقف المساعدات الحكومية التي قدمت خلال جائحة كورونا.

وأوضحت ليانا فوكس مسؤولة مكتب الإحصاء أن التضخم المرتفع تاريخيًا أدي إلى تراجع متوسط دخل الأسرة الحقيقي" الذي بلغ 47960 دولارًا.

وظل معدل الفقر الرسمي مستقرًا مقارنة بالعام الماضي عند 11.5% أو 37.9 مليون شخص يعيشون بأقل من 14880 دولارا سنويا، أو 29950 دولارا لأسرة مكونة من أربعة أفراد، لكن قياسًا آخر يظهر حقيقة مختلفة تمامًا.

ارتفع معدل الفقر في أمريكا

وارتفع معدل الفقر في أمريكا لأول مرة منذ عام 2010، حيث زاد من 7.8% إلى 12.4% بين عامي 2021 و2022.

كما تضاعف معدل الفقر في أمريكا لدى الأطفال حيث ارتفع إلى 12.4% في حين كان 5.2% في عام 2021 في أدنى مستوى تاريخي.

وقال مكتب الإحصاء في أمريكا إن 92.1% من الأميركيين كان لديهم تأمين صحي طوال عام 2022.

أكثر الولايات فقرًا في أمريكا

وسجلت مجتمعات الضواحي في مناطق ولايات الجنوب والغرب والغرب الأوسط، بما في ذلك واشنطن العاصمة وهيوستن وسان فرانسيسكو ويوتا وسانت لويس ومينيابوليس أكبر الزيادات في الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، كما لم يشهد أي مجتمع في الضواحي انخفاضًا في عدد سكانها من الفقراء بين عامي 2019 و2022.

وأوضحت معهد بروكينجز أن واحد من كل 10 أفراد من سكان الضواحي بالولايات المتحدة يعيش في فقر، بنسبة 9.6 %، مقابل واحد في كل 6 أفراد بالمدن الرئيسة، بنسبة 16.2 %.

ارتفعت تكاليف الإسكان في أمريكا

ولفت إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف الإسكان أكثر في أمريكا، مما دفع ذوي الدخل المنخفض إلى الضواحي، كما نمت مجتمعات الضواحي واجتذبت عددًا أكبر من السكان في السنوات الأخيرة، وانتقلت الوظائف، بما في ذلك العمالة منخفضة الأجر، بشكل متزايد خارج النطاق الحضري.

رئيس أمريكا

وشكل ارتفاع فقر الضواحي تحديًا للعديد من مناطق الضواحي التي ليس لديها أنظمة نقل جماعي قوية بشكل خاص، وتفتقر إلى شبكة قوية من المجموعات غير الربحية التي تساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، وليس لديها خدمات اجتماعية ممولة جيدًا.

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