الجيش اللبناني يسلم 70 شخصًا إلى سوريا بينهم ضباط فلول نظام الأسد

سلّم الجيش اللبناني، 70 موقوفًا سوريًا (فلول نظام الأسد) إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بينهم ضباط برتب مختلفة كانوا يتبعون للنظام السابق، حيث جرت عملية التسليم عبر معبر العريضة الواقع في ريف طرطوس، بحضور وفد أمني لبناني.

وتم نقل الموقوفين عبر ثلاث حافلات تابعة للأمن العام اللبناني، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام، الضباط والعناصر الذين جرى تسليمهم أُوقفوا في منطقة جبيل اللبنانية يوم الجمعة، بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، وذلك وفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بدء عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية

وأطلقت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية السورية، صباح اليوم السبت، عملية أمنية واسعة جنوب محافظة اللاذقية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت العملية بعد تلقي بلاغات من الأهالي حول تواجد عناصر من فلول نظام الأسد، ومن جانبها أشارت وكالة سانا إلى أن الهدف الرئيسي للعملية هو إعادة الطمأنينة للأهالي وتأمين المناطق المتضررة من الانفلات الأمني.

الجيش اللبناني

استمرار مركز التسوية في أبو الظهور باستقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم

أكدت مصادر رسمية أن مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل عمله في استقبال الأفراد الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم القانونية لتجنب المساءلة والملاحقة، هذه المبادرة تندرج ضمن إطار جهود المصالحة وإعادة دمج العناصر التي كانت جزءًا من النظام السابق (فلول نظام الاسد).

تعزيزات عسكرية إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع

ذكرت تقارير أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات مكثفة إلى ريف حمص، في إطار خططها لملاحقة فلول نظام الأسد السابق وإحكام السيطرة على المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية.

حملة أمنية في ريف دمشق لضبط الأمن

في وقت سابق من الأسبوع، نفذت إدارة العمليات العسكرية حملة شاملة في قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف ملاحقة فلول نظام الأسد، فضلا عن استهداف لحملة إزالة الأسلحة غير الشرعية وضبط العناصر المثيرة للشغب.

هذا بالإضافة إلى محاولة استهداف التحركات إلى الحد من الانفلات الأمني وضمان استقرار الأوضاع في المناطق التي شهدت حوادث متكررة.

تشير هذه التحركات الأمنية والعسكرية المكثفة إلى تصعيد كبير في الجهود السورية، واللبنانية للتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، سواء من خلال تسليم المطلوبين من فلول نظام الأسد، أو عبر عمليات التمشيط والملاحقة، تبرز أهمية التنسيق لضمان الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة.

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